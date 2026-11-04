涉為衣索比亞從事間諜活動 前美國政府包商認罪

一名擁有「最高機密」（Top Secret）安全許可的美國聯邦政府前資訊科技（IT）管理員，今天坦承密謀為衣索比亞政府從事間諜活動。

衣索比亞裔的歸化美國公民雷馬（Abraham Teklu Lemma）在2023年8月被捕前，曾在國務院與司法部擔任IT外包人員。雷馬起初拒不認罪。

法新社報導，雷馬今天在華盛頓聯邦法官面前，坦承向外國政府洩露國防機密。雷馬預計將於4月14日接受宣判，面臨120個月至262個月（約10年至近22年）徒刑。

負責國家安全事務的助理司法部長艾森柏格（JohnEisenberg）今天透過聲明指出：「雷馬對美國的背叛程度極其嚴重。」

艾森柏格補充表示：「雷馬利用身為IT管理員的權限，將包括最高機密在內的機密國防資訊帶出安全設施，並傳送給衣索比亞政府官員，希望對方利用這些資訊在區域衝突中鎖定並殺害準軍事戰鬥人員。」

司法部官員指出，自2021年起至2023年被捕為止，雷馬密謀向衣索比亞政府高層提供「數十份高度機密文件、筆記、資料與照片」。

美方官員並未明確指出是哪一場衝突，但雷馬從事不法行為的時間點，恰巧與衣索比亞北部中央政府與泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front）於2020年爆發的激烈敵對時期重疊。

雙方雖在2022年11月達成和平協議，讓戰火一度平息，但持續存在的緊張局勢最終在2026年9月演變為武裝衝突。