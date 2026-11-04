美國選民投票之際 川普稱將停止對以色列40億美元援助

美國總統川普今天表示，他已與以色列總理尼坦雅胡達成協議，華府將在今年底結束後停止向以色列提供40億美元的資金援助，但仍會向這個最親密的中東盟友出售武器。

路透社報導，美國期中選舉登場，在選民前往投票所投下選票，以決定國會掌控權歸屬之際，川普發表上述談話，但沒有提供相關細節，目前也不清楚他指的是哪一項資金。鑒於每年向以色列提供38億美元軍援的諒解備忘錄2028年9月才到期，他也沒有解釋這筆資金將如何在年底前終止。各界也一直在討論2028年9月之後，華府對以色列的援助將如何轉變。

川普在福斯新聞（Fox News）的「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目中表示，以色列已不再需要這筆資金，部分民主黨人與左翼政治人物正利用美國對以色列的金援，作為攻擊他共和黨同僚的說詞。

川普說：「現在，關於向以色列提供資金這件事，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與我已達成協議，我們每年給予以色列40億美元，但我們數個月前已達成協議，將停止這項資助。我們已同意，到了今年年底，我們將不再向以色列支付這筆費用。現在，如果他們有需要，我們還是會提供協助。」

目前仍不清楚川普為什麼選在今天，宣布他聲稱數月前達成的協議。

以色列10月27日舉行大選，與美國共和黨人關係緊密的尼坦雅胡失去執政多數，但也讓反對派無法取得將他拉下台的明確途徑，使以色列未來的領導局勢充滿不確定性。這場選舉結果為新政府籌組談判鋪路，外界預期協商將曠日廢時。

白宮或尼坦雅胡辦公室皆未回覆路透社的置評請求。

自2023年加薩戰爭爆發以來，美國民眾對以色列的支持便持續下滑，在民主黨人中尤為明顯。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）6月民調發現，有48%的選民與66%的民主黨人認為美國過於支持以色列，相較於2017年首次調查時的16%與20%，比例顯著上升。

民調與非黨派分析人士表示，民主黨人可能將在今天的期中選舉中，從川普所屬共和黨手中奪回聯邦眾議院控制權。至於聯邦參議院控制權的歸屬，目前仍不明朗。

在一場兵家必爭之地的選戰中，民主黨候選人塞德（Abdul El-Sayed）正在角逐代表密西根州的參議員席次。塞德若當選，將成為首位擔任聯邦參議員的穆斯林，他一直以來反對無條件向以色列提供軍援，並表示美國資金應優先用於美國公民身上。

川普表示，左派將美國這筆資金視為「不公的象徵」，他不允許這種事發生。川普在解釋華府為何要終止這筆資金時還特別點名塞德，凸顯他這番發言的政治性。

川普說：「因為他們（以色列）不需要，而且既然他們不需要，為什麼我們要承受像塞德這種瘋子的無端攻擊。這是不好、非常糟糕的論述。」

川普「讓美國再次偉大」（Make America GreatAgain）運動的部分成員，也對以色列提出日益尖銳的批評，指責以色列誤導總統，讓川普誤以為伊朗可在戰爭中輕易遭擊敗。川普2024年競選時，曾承諾避免外國軍事干預。

尼坦雅胡10月接受以色列電視頻道訪問時表示：「如果你們以為我們還能繼續獲得我兩度爭取到的，也就是數百億美元用於國防預算的美國援助，請做好心理準備並適應這個事實，這種事不會發生，因為美國變了。」

法新社報導，川普今天宣布這項消息後，也引發以色列反對派候選人艾森科特（Gadi Eisenkot）反彈，他表示這顯示尼坦雅胡必須下台。

艾森科特發表聲明指出：「以色列國防部門竟跟以色列民眾同步，都是透過媒體才得知我們的戰略關係出現轉變，這顯示尼坦雅胡的行事作風有多麼危險。他不再值得信任，必須被撤換。」