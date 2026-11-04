快訊

新竹湖口台灣松下工廠大火爆炸聲不斷 5員工送醫

宜蘭東林寺住持父子涉侵占善款逾3億 禪房外竟挖出40公斤黃金白銀

程式異常…永豐銀爆集體盜轉案 419存戶受害皆「雲林男」

美國期中選舉即時開票｜參眾兩院、州長一次看，國會多數誰拿下？

聯合新聞網／ 綜合整理

即時開票 ・ 2026.11.3 投票

美國期中選舉2026

美東11月3日（二）投票，台灣時間11月4日（三）上午7時起陸續開票。眾議院435席全面改選、參議院改選35席、36州選出州長，本頁即時更新開票進度，結果決定國會多數由哪一黨掌握。

開票地圖

台灣時間11月4日（三）上午7時起，投票所陸續關閉、開始開票。點選各州查看候選人得票與席次，資料每分鐘自動更新；開票前地圖為空白。

即時開票看板

尚無開票資料
0
民主黨
0
共和黨

← 左右滑動查看完整地圖 →

開票日程

台灣比美東快13小時（選舉日當天美東已回到標準時間）。美東11月3日晚間，就是台灣11月4日上午。

投票所關閉時間與台灣時間對照

括號為該州本次有的選舉。多個州橫跨兩個時區，部分地區關閉時間較晚，實際以各州選務機關公告為準。

台灣時間 11/4美東 11/3投票所關閉的州
07:0018:00印第安納、肯塔基（東部地區）
08:0019:00喬治亞（參議員、州長）、維吉尼亞（參議員）、南卡羅來納（參議員、州長）、佛蒙特（州長）、佛羅里達（參議員特別選舉、州長；多數地區）
08:3019:30北卡羅來納（參議員）、俄亥俄（參議員特別選舉、州長）、西維吉尼亞（參議員）
09:0020:00賓州（州長）、密西根（參議員、州長）、新罕布夏（參議員、州長）、緬因（參議員、州長）、德州（參議員、州長）、伊利諾、麻州、紐澤西、康乃狄克、馬里蘭、阿拉巴馬、田納西等
10:0021:00明尼蘇達（參議員、州長）、威斯康辛（州長）、亞利桑那（州長）、科羅拉多（參議員、州長）、新墨西哥、紐約、內布拉斯加、懷俄明、路易斯安那
11:0022:00愛荷華（參議員、州長）、內華達（州長）、蒙大拿、猶他
12:0023:00加州（州長）、奧勒岡、華盛頓
13:0024:00阿拉斯加、夏威夷
  1. 10月起美國各州

    提前投票與郵寄投票

    多數州在選舉日前2至4週開放提前投票，規則各州不同。報導引述10月30日公布的數據指出，提前投票人數創下新高。

  2. 11/3（二）美東

    選舉日

    全美投票。美東下午6時起，首批投票所關閉。

  3. 11/4（三）07:00起台灣時間

    投票所陸續關閉、開始開票

    印第安納、肯塔基首批關閉，喬治亞、南卡羅來納、佛蒙特、維吉尼亞約1小時後跟進。媒體隨投票所關閉陸續宣布結果，提前投票比例高的選區，可能一關門就能判定。眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現。

  4. 11/4至11/6台灣時間

    接近的選區持續計票

    部分州郵寄選票處理耗時，票數接近的選區可能需要數日才能確定。報導指出，俄亥俄、愛荷華、密西根三個參議員選舉戰場，結果可能無法在選舉夜出爐。

  5. 11月中旬台灣時間

    加州等地完成計票

    加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分眾議院席次可能等2至3週。2022年的眾議院多數在選後約兩週才確認。

  6. 12/1（二）喬治亞州

    喬治亞州決選（如有）

    喬治亞州公職選舉須過半當選。若參議員或州長選舉無人過半，4週後舉行決選。

  7. 2027/1/3華府

    新一屆國會就職

    第120屆國會開議，新任議員宣誓，多數黨與議長人選底定。多數州的新任州長也在2027年1月就職，日期各州不同。

  8. 2028/11/7

    下一次總統大選

    期中選舉後，下一次全國性選舉。

參議院與眾議院有何差異？

兩院合稱國會。法案必須由兩院通過同一版本，再交總統簽署，但兩院的規模、任期與專屬權力不同。

眾議院HOUSE
參議院SENATE
席次
435席
100席，每州2席
名額依據
依人口分配，各州至少1席（加州52席、德州38席）
各州平等，不論人口
任期
2年
6年
改選方式
每2年全數改選
分三批輪替，每2年約三分之一（本次35席）
參選資格
年滿25歲、公民滿7年
年滿30歲、公民滿9年
過半門檻
218席
51席。50比50時由副總統投決定票，共和黨有50席即可掌控
本次翻盤條件
民主黨需淨增3席
民主黨需淨增4席
領導人
眾議院議長，由議員互選
副總統兼參議院議長；實際議事由多數黨領袖主導
專屬權力
提出彈劾案；稅收法案須由眾院先提出
審理彈劾案（三分之二可定罪）；同意內閣、大法官等人事；批准條約（三分之二）
議事門檻
多數決，議程由多數黨掌握
多數法案需60票才能終結辯論（議事阻撓），51席未必能通過法案

席次與民主黨翻盤條件依聯合新聞網報導整理。

常見QA

台灣什麼時候能看到結果？

美東11月3日下午6時起投票所陸續關閉，對應台灣11月4日（三）上午7時起。部分選舉在投票所關閉後就可能宣布結果，眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現；加州等州計票較慢，接近的席次可能要等數日到數週，參議院結果也可能因決選延後。

參議院要看哪幾州？

報導點名俄亥俄、愛荷華、密西根三州是參議院控制權的主要戰場：共和黨要守住俄亥俄與愛荷華，民主黨則要避免密西根被共和黨奪走。這三州的結果可能無法在選舉夜確定。

「宣布當選」是誰說了算？

美國沒有統一的官方即時開票機構，由各媒體依計票進度與統計模型判定勝負。多數電視網採用美聯社的計票與Decision Desk HQ的資料；福斯新聞、CBS新聞另外參考自家模型、出口民調與提前投票資料；紐約時報多半跟隨美聯社，但對接近的選戰另有分析；彭博社則不自行宣布結果。

宣布後仍可能被撤回。美聯社2018年曾撤回加州一席眾議員的判定，Decision Desk HQ也撤回過2025年西雅圖市長選舉的預測，以及今年一場紐澤西特別初選的判定。最終結果要等所有選票計完。

為什麼開票這麼慢？

美國選務由各州自行辦理，郵寄選票的收件與計票規則不同。賓州、威斯康辛等州處理郵寄選票較費時；加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分選區要等2至3週才有最終結果。

地圖上的顏色怎麼看？「領先」和「宣布當選」有何不同？

深色表示已宣布勝選，淺色表示目前領先但尚未宣布，白色為尚未開票，灰色為本次未改選。右上角的黃色小三角表示該席次由另一黨奪下，也就是政黨輪替。

眾院分頁的方格顯示該州已宣布席次與總席次；參院、州長分頁每州為一個席次，點選可看候選人得票與估計開票進度。

民主黨要贏多少席才算翻盤？

依聯合新聞網報導，眾議院民主黨需淨增3席（計入一個預期可贏回的空缺）達到218席過半；參議院需淨增4席達到51席。外交關係協會估計，眾議院約20席、參議院約5席的結果仍難以預料。

參議院50比50時怎麼辦？

由副總統投下決定票。現任副總統范斯屬共和黨，所以共和黨只要保住50席就能繼續掌控參議院，民主黨則必須拿到51席。

同一天還有哪些投票？

39個州同時有145項公民投票案，加州與科羅拉多各14項最多，主題涵蓋非公民投票與投票時出示身分證件、跨性別權益、稅制與墮胎。例如加州要決定是否對億萬富豪一次性課徵5%的稅，用於醫療與教育；密蘇里要決定是否廢除2024年擴大墮胎權利的憲法修正案。

本頁開票地圖僅含參議員、眾議員與州長選舉，不含公投案。

川普不在選票上，為什麼說這是對他的考驗？

選民常把票投給誰，視為對現任總統的評價。國會多數又決定川普的法案、預算與人事案能否順利通過，所以結果會直接影響他後兩年的施政空間。

期中選舉多久舉行一次？為什麼選在週二？

每4年一次，固定在總統任期的正中間，今年是11月3日。聯邦選舉日訂在11月第一個週一之後的週二，這項傳統可追溯到1845年國會統一選舉日。當時多數選民是農民，需要花時間前往投票所，週日要上教堂、週三是市集日，11月則剛好過了秋收；週二也避開11月1日的萬聖節（諸聖節）與商人月初的結帳。

選完之後，新國會什麼時候上任？

第120屆國會於2027年1月3日開議。在此之前，現任議員仍可繼續開會，這段期間稱為「跛腳國會」。

選舉結果會影響台灣嗎？

國會握有預算、立法、人事同意與對外軍售審查等權力，選後版圖會影響川普的施政空間。聯合報報導中，學者分析國會若變天，川普的外交可能更強硬。實際影響仍要看選舉結果與後續政策動向。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

美國期中選舉即時開票｜參眾兩院、州長一次看，國會多數誰拿下？

美東11月3日（二）投票，台灣時間11月4日（三）上午7時起陸續開票。眾議院435席全面改選、參議院改選35席、36州選出州長，本頁即時更新開票進度，結果決定國會多數由哪一黨掌握。

美國選民投票之際 川普稱將停止對以色列40億美元援助

美國總統川普今天表示，他已與以色列總理尼坦雅胡達成協議，華府將在今年底結束後停止向以色列提供40億美元的資金援助，但仍會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。