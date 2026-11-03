華府「爵士殿堂」響起台語老歌 台式經典跨界融入當代爵士

華府喬治城（Georgetown）街道巷弄今晚傳來「天黑黑」、「望春風」等台語老歌的演奏聲，原來是由台美人李欣怡領軍的爵士樂團Formosan Groove在華府知名爵士樂俱樂部Blues Alley登台演出，呈現融入多種不同樂風改編的台式經典歌曲。

Formosan Groove成員來自台灣、日本、西班牙及美國等跨國音樂家，今晚一連在Blues Alley帶來2場演出，曲目包括「燒肉粽」、「淡水暮色」、「望春風」及「天黑黑」等台灣人耳熟能詳的台語老歌，吸引不少美國民眾及旅美台灣人進場聆聽。

每首歌曲演奏前，主持人都會一一介紹歌曲背後的創作故事，幫助台下聽眾了解當時台灣的社經情況。

李欣怡在演出前接受中央社記者專訪表示，20歲時就知道Blues Alley的存在，過了30年竟然有機會登上華府「爵士殿堂」，讓她不禁開心直呼「願望成真」。

她也說，今晚有許多美國朋友到場，很開心有機會向他們介紹台灣的歌曲、台灣的故事及台灣歷史。

Formosan Groove先前已多次在華府不同場地演出，李欣怡表示，這次與過往演出不同，表演曲目新增了西班牙、日本團員的自創曲。

她說，西班牙和日本都算是台灣歷史上的「過客」，有機會讓西班牙、日本團員演奏原創曲，「可以讓台灣的歷史呈現更完整」。

Blues Alley成立於1965年，是全美現存歷史最悠久的爵士音樂晚餐俱樂部。

Formosan Groove團員之一、來自美國的鼓手艾芳索・楊（Alphonso Young）受訪表示，自己曾多次到Blues Alley登台表演，「但一直都是純粹的爵士樂」。這次是他首次在Blues Alley參與融合爵士元素的台灣傳統音樂演出。

他認為，「這是完美的場地」，觀眾來此就是為了欣賞音樂，他們對各種音樂類型，不只是爵士樂，都有很高的接受度。

來自日本的薩克斯風手米澤晴香受訪說，李欣怡跟她分享這些台灣經典歌曲的背後故事，讓她對這些音樂有深入了解。「我很喜歡透過薩克斯風將它們詮釋出來」。

旅美逾20年的音樂素人李欣怡去年實現製作音樂專輯的夢想，專輯呈現融合東西方樂器改編的台語經典老歌，作品基調為新爵士演奏曲，並融合現代電子樂、R&B、拉丁、爵士、流行及新靈魂樂等多種不同樂風。

李欣怡表示，接下來的專輯仍規劃以電子樂改編台灣老歌，另外也計劃用三人組的爵士方式，跟同團的貝斯手、薩克斯風手合作。目前在討論是否要找出台灣、西班牙和日本的傳統音樂，並思考如何以「現代的方式包裝過去的音樂」。

她透露，其中一個可能性是日本傳統歌舞劇「能劇」是否也可以用現代爵士樂的方式演繹呈現。