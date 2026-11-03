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美麻疹疫情延燒 紐約州30多年來首見相關死亡病例

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
美國麻疹疫情持續延燒。 路透
美國麻疹疫情持續延燒。 路透

美國麻疹疫情持續延燒，紐約州衛生廳今天表示，路易斯郡（LewisCounty）一名兒童因麻疹疫情相關併發症病故；這是紐約州30多年來首起已知與麻疹相關的死亡病例。

路透社報導，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）上月宣布全州進入災難緊急狀態，以因應紐約州部分地區及鄰近州爆發的麻疹疫情。

紐約州衛生廳表示：「我們已向路易斯郡提供資源，協助當地社區宣導防疫資訊並支持地方疫苗接種工作，這些措施不僅是為了因應這起死亡病例，也是持續協助各地防控麻疹疫情的一環。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，全美今年通報近3900例麻疹病例，為1991年以來最嚴重的一年。

侯可10月受訪時表示，紐約州將尋求聯邦政府協助遏止疫情，但未證實州政府是否已正式向美國疾病管制暨預防中心（CDC）申請啟動「流行病情報服務」（Epi-Aid）支援。

截至10月24日，紐約州今年已通報178起麻疹病例，其中170起發生在紐約市以外地區，另有8起在紐約市。

紐約州衛生官員表示，他們正與各郡衛生部門及地方夥伴攜手合作，為有需求但尚未接種疫苗的人提供麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗，並對已通報的病例展開調查。

美國衛生及公共服務部（HHS）透過電子郵件說：「應紐約州要求，CDC已派遣流行病學家和其他專家前往當地，與州衛生官員並肩作戰，提供疫情監測、數據分析、策略規劃和其他疫情應變支援。」

CDC今年已記錄3起麻疹相關死亡病例，但未公布這些病例發生在哪些州。

賓夕法尼亞州今年一直是疫情最嚴重的地區，截至目前已通報1433起確診病例以及5起麻疹相關死亡病例。

死亡數據出現落差，與美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）上任後的政策調整有關，CDC在追蹤麻疹死亡病例時，改採國家衛生統計中心（NCHS）數據，而非先前採用各州衛生部門統計數據的做法。

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