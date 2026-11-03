佛州空難20歲副駕駛17歲取得飛行執照 調查聚焦天候

美國國家運輸安全委員會今天表示，昨天墜毀在佛羅里達州住宅區的一架噴射機，可能在高速撞地前就已解體；這起事故造成機上9人全數罹難，包括一名20歲副駕駛。調查人員表示，天候狀況是調查重點之一。

綜合路透社和法新社報導，這架由龐巴迪（Bombardier）製造的里爾60型（Learjet 60）噴射機，昨天從德州奧斯汀（Austin）起飛，原定飛往巴哈馬，途中墜毀於佛州棕櫚灘郡（Palm BeachCounty）一處住宅區。事發當時，當地有豪雨和雷雨。

機上共有1名正駕駛、1名副駕駛及7名乘客。當局尚未公布他們的身分，表示仍須透過基因分析確認。

不過，美國媒體報導，副駕駛是20歲的菲蓋拉斯（Nathalia Gadelha Filgeiras）。她17歲就取得飛行執照，比拿到汽車駕照還早。

菲蓋拉斯已累積1300小時飛行時數，約9個月前開始在一家位在佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的包機公司工作。

佛州安柏瑞德航太科技大學（Embry-RiddleAeronautical University）副教授、航空專家喬斯林（Robert Joslin）告訴「紐約時報」，雙人駕駛艙通常由一名飛行員負責操控飛機，另一名則負責監控飛行狀況，兩者的職務通常稱為正駕駛和副駕駛。

他說，年輕飛行員在小型噴射機上擔任監控飛行員並不罕見，藉此累積飛行時數，以便日後轉飛更大型的飛機。

調查人員尚未確定，飛機遭遇狀況時由誰操控。

噴射機若以極高速度下降，可能在空中解體，使乘客承受極大的物理作用力。

社群媒體上的影片顯示，這架噴射機猛撞路旁地面後爆炸。飛行員曾通報飛機在3萬5000英尺高空遭遇結冰，隨後表示飛機正以每分鐘1萬英尺的速度下降，之後下降速度迅速增至每分鐘2萬2000英尺。

國家運輸安全委員會（NTSB）委員柴普曼（TomChapman）說：「天候狀況是調查的一大重點。」他補充，維修紀錄顯示，這架噴射機曾裝設座艙語音紀錄器（CVR），但調查人員尚不清楚紀錄器是否仍在機上。

柴普曼表示，墜機在地面留下巨大坑洞，因暴風雨而部分積水。

他說：「我們確實掌握一些證據，顯示飛機在撞擊前已有部分解體。我們可能會在距離實際撞擊地點一段距離的地方找到飛機殘骸。」

NTSB調查人員表示，墜機現場附近另有一名駕駛受傷。