美國墜機9死！20歲女副機師罹難 調查人員：飛機撞地前疑已解體

美國佛州棕櫚灘郡一架飛機1日在雷雨交加的天氣中墜毀，造成9人死亡，其中包括一名年僅20歲的女性飛行員。罹難乘客家屬2日在臉書發表聲明，公布死者身分並表達追思。

衛報報導，事發地點位於格林埃克斯市（Greenacres）一處活動屋住宅區附近。失事飛機是一架里爾60型（Learjet 60）私人噴射機，於當地時間1日中午12時51分墜毀，撞擊地面時爆炸，在地面炸出巨大坑洞，殘骸散落四周。

20歲副機師菲爾蓋拉斯（Nathalia Filgueiras）的母親科特萊蒂（Camila Corteleti）告訴紐約時報，女兒任職於佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的私人包機公司Upper Jets。飛機1日從德州奧斯汀伯格斯特國際機場（Austin-Bergstrom International Airport）起飛，預定飛往巴哈馬北伊柳塞拉機場（North Eleuthera Airport），途中突然急墜，機上所有人罹難。

當地電視台報導，菲爾蓋拉斯2024年從佛州波卡拉頓（Boca Raton）的高中畢業，早在17歲時就取得私人飛行員執照。科特萊蒂透露，女兒從小熱愛飛行，喜歡到當地機場觀賞飛機。她說：「她熱愛自由。從高空俯瞰世界，是一種完全不同的感受。」

根據家屬聲明，其他罹難者包括德州科技企業家羅賓森（Adam Robinson）、他的妻子海倫（Helen Sharp）、兩人的孩子4歲艾瑪（Emma）和2歲查理（Charlie），另有2名家族好友與孩子們的保母。TMZ等媒體報導，飛機正駕駛是55歲、來自賓夕法尼亞州的資深飛行員格雷戈里（Jeff Gregory）。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出約20名調查人員，團隊負責人查普曼（Tom Chapman）2日在簡報會上表示，當天佛州南部的天氣「相當瘋狂」，天候將是調查的「主要重點」。他說：「你們都看到了當時地面的天氣狀況。我們必須查明高空的天氣究竟如何。」

查普曼表示，飛機當時飛行高度約1萬700公尺，機組人員向航管通報，機外溫度為攝氏零下47度，機翼出現輕度透明積冰，但仍可控制，同時遭遇中度亂流。不久後，機組人員再次通報：「開始遇到降水，如果可以的話，請求爬升至約1萬1300公尺。」

美國聯邦航空總署（FAA）航管人員隨後批准請求。查普曼補充：「不到30秒後，機組人員通報飛機正在下降，接著發出Mayday緊急求救訊號。大約中午12時48分，飛機通報：『我們處於超速狀態，正在下降。』其餘內容無法辨識。」

事故發生時，佛州南部正遭遇惡劣天氣和雷暴，導致邁阿密國際機場短暫關閉，多架商業客機被迫轉降其他機場。查普曼表示，由於飛機撞擊地面時速度極快，回收殘骸將是一項艱鉅挑戰。

查普曼說：「我們確實掌握一些跡象，顯示飛機在撞擊地面前就已開始解體，但部分情況仍有待釐清。我們可能會在距離實際撞擊地點一段距離外，找到飛機的部分零件。」現場調查還會持續數天，但短期內不太可能公布事故的確切原因。

美國佛州棕櫚灘郡一架里爾60型私人噴射機1日在雷雨交加的天氣中墜毀，造成9人死亡。圖為飛機撞及地面當下的行車紀錄器畫面。圖／ 截自 X /BNO News