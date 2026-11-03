美期中選舉／民調曝川普困境：68%不滿抗通膨表現 移民牌難敵物價壓力

美國期中選舉前夕，金融時報與民調機構Focaldata最新調查顯示，68%的選民不認同總統川普處理通膨與生活成本的表現，獨立選民更高達77%，反映選民在選前對白宮與共和黨的強烈不滿。

這項選前最後一次全美民調發現，選民最希望選後看到物價下降、經濟轉強。在處理通膨與生活成本方面，認為民主黨較有能力的選民比率，比共和黨高出約14個百分點。

不滿川普處理通膨的比率，已從5月的58%升至68%；整體施政支持率僅約34%。伊朗戰事推高燃料價格，加上食品、醫療費用上漲，已促使部分共和黨候選人試圖與川普保持距離。

選民第二期盼的改變是減少政府貪腐。金融時報10月中旬的民調顯示，約69%的選民擔心現任政府貪腐，包括近半數2024年投票支持川普的人。

移民與邊境安全仍是共和黨少數占優勢的議題，約50%選民認為共和黨較擅長處理相關問題。但僅28%將移民列為選後最希望改善的前三大議題。讓民眾更容易獲得醫療服務、減少美國介入海外戰爭，都獲得更多支持。

最新調查於10月30日至11月1日訪問2,163名登記選民，誤差為正負2.5個百分點。