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史上最燒錢期中選舉！美選戰估花3800億元 最大個人金主是他

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克（左）10月8日獲美國總統川普（右）頒發美國國家科學獎章。馬斯克是2026年美國期中選舉期間的最大個人金主。路透
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克（左）10月8日獲美國總統川普（右）頒發美國國家科學獎章。馬斯克是2026年美國期中選舉期間的最大個人金主。路透

英國廣播公司（BBC）報導，美國期中選舉3日（台灣時間3日晚間）正式投票，根據追蹤競選資金的獨立組織OpenSecrets估計，這場選戰成為史上最燒錢的期中選舉，總支出將達119億美元（約新台幣3800億元），比2022年上屆期中選舉增加約30%，刷新歷史紀錄。世界首富馬斯克更成為最大個人金主，砸下將近5億美元（約新台幣160億元）力挺共和黨候選人，尤其集中火力在德州參議員選戰。

根據美國聯邦選舉委員會（FEC）截至10月中旬的申報資料，2026年期中選舉支出已超過95億美元，其中政治行動委員會（PAC）及超級政治行動委員會（Super PAC）合計支出約55億美元，占總額超過一半，光是過去幾個月，支出就幾乎翻倍。由於完整數據必須等到選後才會出爐，OpenSecrets根據過往選舉趨勢，推估總支出最終將達119億美元。

美國對個人、政黨及政治行動委員會直接捐款給候選人的金額設有限制，但超級政治行動委員會可以無上限接受個人、企業及工會等捐款，並透過廣告等方式間接支持候選人，成為本屆選舉資金暴增的主要推手。

根據自由派智庫「布倫南司法中心」（Brennan Center for Justice）統計，截至10月14日，捐款最多的40名金主合計投入24億美元，創下歷屆期中選舉同期新高。美國競選財務專家貝克爾（Michael Beckel）指出，2026年期中選舉支出正不斷打破紀錄，而且越來越多資金來自最富有的金主及團體。

其中，馬斯克的捐款金額遙遙領先其他富豪，截至10月已投入將近5億美元，大部分流向他2024年創立的「美國政治行動委員會」（America PAC），以及支持共和黨的「參議院領導基金」（Senate Leadership Fund）。其中，America PAC在德州參議員選戰投入超過4500萬美元，力挺共和黨候選人帕克斯頓（Ken Paxton），對抗民主黨候選人塔拉里科（James Talarico），另外也分別在密西根州及俄亥俄州投入約1000萬美元。

其他大金主包括金融家索羅斯（George Soros），他創立的2個組織合計向自由派團體捐款1.02億美元；前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）則投入超過6000萬美元，成為民主黨重要金主。共和黨方面，億萬富豪亞斯（Jeff Yass）及尤萊恩（Uihlein）家族等也投入巨資。此外，加密貨幣業者Ripple與Coinbase合計捐出6300萬美元，支持推動產業利益的政治團體。

至於這些巨額資金的用途，除了聘用工作人員、舉辦造勢活動及民調之外，最大宗仍是政治廣告。根據廣告追蹤公司AdImpact統計，截至10月底，本屆選舉廣告支出已達111.5億美元，傳統電視廣告仍占主要地位，但數位廣告支出持續增加。其中，密西根州、德州及俄亥俄州參議員選戰的廣告支出最高，其次是愛荷華州及緬因州。

選戰 美國期中選舉 馬斯克 共和黨

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