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美期中選舉前夕 川普宣揚倒影池等政績、批民主黨候選人危險

中央社／ 華盛頓2日專電
美國總統川普今天在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）倒影池發表演說。 路透
美國總統川普今天在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）倒影池發表演說。 路透

期中選舉前夕，美國總統川普今天在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）倒影池發表演說，宣揚整修華府知名地標等政績。共和黨籍的川普還提及，這是「最重要的一場期中選舉」，並稱民主黨提名了「最極端、危險」的候選人。

美國期中選舉將於3日登場，被視為川普（DonaldTrump）2.0執政期中考，選舉結果將決定國會由哪個政黨主導。

川普今天下午在林肯紀念堂前方的倒影池（Reflecting Pool）前發表演說時宣布，倒影池正式重新開放。

在此之前，這座位於華府國家廣場（National Mall）核心景點的水池，應川普要求整修的工程問題不斷，水池周圍被圍封了數月之久。

川普說，「我們現在已修好所有的管線，狀況非常良好」，不僅能提供進水，同時也具備排水功能，這在抑制藻類方面也是非常重要的一環。

這是川普在期中選舉前的最後一場公開演說。在近1小時的演說中，他花了不少篇幅談及倒影池，以及川普政府在翻修華府其他紀念雕像、打擊國家首都犯罪方面的施政成果。

演說進行20多分鐘過後，川普才首度提到明天登場的期中選舉。他說，「我相信，這是我們有生之年最重要的一場期中選舉，民主黨提名了美國歷史上最極端、危險的候選人名單」。

川普除了強調其政府在邊境、減稅等方面的政績，還直接點名批評民主黨的密西根州聯邦參議員候選人塞德（Abdul El-Sayed）。

不僅如此，川普演說也不忘重申承諾，如果共和黨勝選，將向全美國民每人發放5000美元（約新台幣16.3萬元）。

他稱，民主黨人想藉由選出「共產主義聖戰分子」來摧毀這一切，但「我們必須讓我們的國會維持強大與自由」。

然而，川普也坦言，「現任總統往往贏不了期中選舉，但我們已經全力以赴了」。

川普所屬的共和黨正力拚保住國會參、眾兩院多數席次，然而，他今年2月對伊朗發動戰爭以來，一路飆升的燃料成本，已成為共和黨人在這次選舉的一大政治包袱。

外電報導，民調顯示，民主黨幾乎篤定會從共和黨手中奪回聯邦眾議院的多數席次，同時也有機會贏得聯邦參議院。

川普 民主黨 期中選舉

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