佛州空難釀9死 調查當局：飛機墜毀前似有零件脫落

共和黨人二日展開最後衝刺，試圖避免在期中選舉遭遇如民調預期的慘敗。民主黨人則積極爭取拿下國會控制權，對總統川普前所未有的權力進行首次政治制衡。兩黨二日展開選前最後一波造勢。民主黨鎖定物價、政府貪腐及川普施政爭議；共和黨則密集攻擊民主黨候選人，川普更親自密集助選，呼籲支持者將他視為選票上的候選人，全力催出共和黨基本盤。

2026-11-03 01:24