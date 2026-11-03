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佛州空難釀9死 調查當局：飛機墜毀前似有零件脫落

中央社／ 西棕櫚灘2日綜合外電報導

一架商務噴射機昨天墜毀在美國佛羅里達州棕櫚灘郡，機上9人全數喪命，當局調查人員今天表示，空難發生之前，飛機部分零件似乎已經脫落。

失事的是一架里爾60型噴射機（Learjet 60），從美國德州奧斯汀（Austin）起飛，原定飛往島國巴哈馬，卻墜毀於佛州棕櫚灘郡（Palm Beach County）一處住宅區附近。

美聯社報導，美國國家運輸安全委員會（NationalTransportation Safety Board）委員柴普曼（TomChapman）於記者會說道，這架噴射機似乎在撞擊地面之前就已開始解體。

柴普曼指出：「我們確實掌握一些跡象，顯示飛機在撞擊之前就開始解體。」

他還提及：「我們可能會在實際撞擊地點相隔一段距離的地方，找到飛機部分零件。」

相關當局尚未公布罹難者姓名，棕櫚灘郡警方拒絕談論這起空難事故的調查，但透露調查仍處於初步階段。

航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，失事噴射機的垂直下降速度一度超過每分鐘3萬2000英尺。

空難 飛機 Austin

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