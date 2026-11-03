川普政府訴請最高法院介入 阻加州計逾2萬郵寄票

美國總統川普政府今天在期中選舉前夕請求最高法院暫時阻止加州計算超過2萬名登記選民的郵寄選票，聯邦官員聲稱這些選民很可能不是美國公民。

路透社報導，美國司法部提出緊急聲請，尋求在逐一查證選民的公民身分前暫停計算這些有爭議的選票，這場法律戰可能影響數以千計選民。

聯邦上訴法院曾於10月30日駁回這項請求。

川普所屬的共和黨正力拚在11月3日期中選舉中保住國會控制權。加州是美國人口最多的州，也是民主黨票倉。川普政府在期中選舉前加強關注所謂非公民投票問題。

司法部在向最高法院提出的聲請文件中表示：「一旦加州將遭質疑的選票與合法選票混在一起，就無法再將遭質疑的選票區分出來。」

川普政府請求最高法院下令加州將名單上人員所投的選票與其他選票分開，在確認這些選民具有美國公民身分前不得計票。司法部今天敦促最高法院迅速採取行動，在大法官正式裁定司法部的聲請前先下令暫時擱置這些選票。