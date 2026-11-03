聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府訴請最高法院介入 阻加州計逾2萬郵寄票

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普政府今天在期中選舉前夕請求最高法院暫時阻止加州計算超過2萬名登記選民的郵寄選票，聯邦官員聲稱這些選民很可能不是美國公民。

路透社報導，美國司法部提出緊急聲請，尋求在逐一查證選民的公民身分前暫停計算這些有爭議的選票，這場法律戰可能影響數以千計選民。

聯邦上訴法院曾於10月30日駁回這項請求。

川普所屬的共和黨正力拚在11月3日期中選舉中保住國會控制權。加州是美國人口最多的州，也是民主黨票倉。川普政府在期中選舉前加強關注所謂非公民投票問題。

司法部在向最高法院提出的聲請文件中表示：「一旦加州將遭質疑的選票與合法選票混在一起，就無法再將遭質疑的選票區分出來。」

川普政府請求最高法院下令加州將名單上人員所投的選票與其他選票分開，在確認這些選民具有美國公民身分前不得計票。司法部今天敦促最高法院迅速採取行動，在大法官正式裁定司法部的聲請前先下令暫時擱置這些選票。

川普 加州 民主黨 期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉前最後周末 阿拉斯加州、加州選票爭議升溫

司法部懷疑加州登記選民非公民 民團：40%不在選民名冊

美期中選舉今投票 川普說將成「否決先生」

整理包／美國期中選舉3日投票！改選哪些席次、何時開票、結果影響什麼？

相關新聞

共和黨若期中選舉慘敗 范斯接班受衝擊

美國期中選舉期間，副總統范斯四處替共和黨拉票，同時累積自己二○二八年問鼎白宮的政治本錢。華盛頓郵報與美聯社指出，若共和黨失利，他的接班前景可能受衝擊，讓黨內其他競爭者有機會出頭。

民主黨在密西根州分裂 奪參院添變數

美國期中選舉進入最後關頭，在可能牽動參院控制權的密西根州，民主黨因以色列議題爆發內鬥。初選落敗的民主黨眾議員史蒂文斯倒戈，支持共和黨參議員候選人，為民主黨爭奪參院控制權增添變數。

AI選戰 頻傳錯假資訊

美國期中選舉期間，愈來愈多選民仰賴人工智慧（ＡＩ）聊天機器人查詢資訊，但研究發現，ＡＩ工具不僅可能提供錯誤投票資訊，還張冠李戴、散播外國勢力製造的假消息。

川普力催基本盤 期中選舉最後衝刺

共和黨人二日展開最後衝刺，試圖避免在期中選舉遭遇如民調預期的慘敗。民主黨人則積極爭取拿下國會控制權，對總統川普前所未有的權力進行首次政治制衡。兩黨二日展開選前最後一波造勢。民主黨鎖定物價、政府貪腐及川普施政爭議；共和黨則密集攻擊民主黨候選人，川普更親自密集助選，呼籲支持者將他視為選票上的候選人，全力催出共和黨基本盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。