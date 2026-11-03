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共和黨若期中選舉慘敗 范斯接班受衝擊

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
美國副總統范斯積極替共和黨拉票，也為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。圖為他10月22日在內布拉斯加州北普拉特造勢時演說。 法新社
美國副總統范斯積極替共和黨拉票，也為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。圖為他10月22日在內布拉斯加州北普拉特造勢時演說。 法新社

美國期中選舉期間，副總統范斯四處替共和黨拉票，同時累積自己二○二八年問鼎白宮的政治本錢。華盛頓郵報與美聯社指出，若共和黨失利，他的接班前景可能受衝擊，讓黨內其他競爭者有機會出頭。

范斯上月在內布拉斯加州造勢，一名婦女突然身體不適。他暫停演說，請隨行的白宮醫師救治，帶領群眾禱告，再走下舞台探視。等他重回台上，支持者高喊「四十八」，挺他競選美國第四十八任總統。

面對類似呼聲，他先前在亞特蘭大回應表示，「先顧好二○二六年」。

自九月共和黨期中選舉大會以來，范斯已主持十七場造勢活動。這些行程讓他練習應付抗議與突發狀況，也與原本不熟悉的黨內人士建立關係。他仍表示尚未決定是否參選總統，但助選讓他有機會建立個人政治形象。

一名范斯盟友說，共和黨若選得比預期好，功勞歸川普；若慘敗，也不該算在范斯頭上。然而，若共和黨大敗，兩黨批評者仍可能解讀為選民希望告別川普與范斯政府。

美聯社指出，共和黨若選得不好，范斯與國務卿魯比歐的接班行情都可能受挫，替參議員克魯茲、佛州州長德桑提斯等人打開空間。

共和黨 范斯 期中選舉 民主黨 川普 魯比歐 白宮

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