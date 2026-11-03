民主黨在密西根州分裂 奪參院添變數

美國期中選舉進入最後關頭，在可能牽動參院控制權的密西根州，民主黨因以色列議題爆發內鬥。初選落敗的民主黨眾議員史蒂文斯倒戈，支持共和黨參議員候選人，為民主黨爭奪參院控制權增添變數。

華盛頓郵報報導，民主黨眾議員史蒂文斯原定一日與同黨參議員候選人薩依德一起出席教會活動，展現團結。不料，她最後現身另一間教會，與共和黨參議員候選人羅傑斯並肩而坐，宣布支持羅傑斯。

史蒂文斯表示：「我這一票會投給羅傑斯，因為我們必須和國家站在一起，我們不能容忍仇恨。」她說，仍以身為民主黨人為榮。

這場決裂導火線是左派名嘴烏伊古爾發布的廣告，片中一名婦女說買不起雞蛋，因為錢都被拿去「殺巴勒斯坦人」，廣告引發反對者痛批反猶。烏伊古爾的外甥、網紅派克曾替薩依德站台，薩依德陣營說與這支廣告無關，他也不認同廣告內容。

史蒂文斯卅日要求薩依德譴責那支廣告，兩人早已因以巴問題立場分歧。走進步派路線的薩依德，稱以色列在加薩的行動為種族滅絕，引發史蒂文斯強烈不滿。

親以色列的美國以色列公共事務委員會及相關團體，曾投入數千萬美元支持史蒂文斯參加初選。