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AI選戰 頻傳錯假資訊

聯合報／ 國際中心／綜合報導
今天是美國期中選舉的正式投票日。圖為1日在「搖擺州」之一的俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡選委會外，有宣導選民記得投票的標語。 法新社
今天是美國期中選舉的正式投票日。圖為1日在「搖擺州」之一的俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡選委會外，有宣導選民記得投票的標語。 法新社

美國期中選舉期間，愈來愈多選民仰賴人工智慧（ＡＩ）聊天機器人查詢資訊，但研究發現，ＡＩ工具不僅可能提供錯誤投票資訊，還張冠李戴、散播外國勢力製造的假消息

法新社報導，這次期中選舉，數以百萬計美國選民仰賴ＡＩ工具查詢政治資訊，是美國選舉首見現象。聊天機器人雖有助破解陰謀論、提供選舉知識，但多項研究發現，這些工具經常引用網路上的不可靠資訊，不僅損害公眾信任，也讓原本充斥選舉假消息的網路環境更加混亂。

專門評估ＡＩ模型的新創公司Forum AI近期研究發現，聊天機器人回答選舉相關問題時，近四成至少會出現一項事實錯誤。當研究人員詢問Anthropic旗下聊天機器人Claude，為何選民應支持北卡州眾議員戴維斯，Claude誤將另名同名者資歷列在他名下。

這項涵蓋八種ＡＩ模型的研究也發現，聊天機器人回答投票程序問題時，比回答候選人相關問題更易出錯。Google的Gemini曾將賓州郵寄選票申請期限誤答為十一月三日，實際期限是十月廿七日。若選民誤信，恐來不及申請選票。

Forum AI表示，聊天機器人還常把「候選人、官員及觀察人士沒說過的話當成是他們的發言」，並經常引用Reddit討論串等「品質低落」的來源。

研究人員擔心，聊天機器人容易受外國勢力影響，持續散播遭揭穿的假消息。例如，法新社查核人員十月底揭穿一段疑似ＡＩ竄改的影片，聲稱德州參議員候選人塔拉里格的前學生指控他涉及不當性行為，這起假訊息似乎源自俄羅斯。

美國新聞監督機構「新聞守門人」利用上述說法測試Google的AI Overview功能，結果該功能重複上述指控；Google Gemini及微軟Copilot也出現相同情況。

倫敦智庫「戰略對話研究所」指出，這是ＡＩ普及後美國首次全國性選舉。無黨派組織「全國公民大會」近期調查顯示，四成美國人曾用ＡＩ搜尋候選人或公投案等選舉資訊。

儘管如此，紐約大學布瑞南司法中心研究發現，主流聊天機器人會反駁常見的選舉陰謀論，如投票機遭人動手腳等說法。這顯示ＡＩ可望在打擊選舉假消息方面發揮正面作用。

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