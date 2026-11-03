川普力催基本盤 期中選舉最後衝刺

共和黨人二日展開最後衝刺，試圖避免在期中選舉遭遇如民調預期的慘敗。民主黨人則積極爭取拿下國會控制權，對總統川普前所未有的權力進行首次政治制衡。兩黨二日展開選前最後一波造勢。民主黨鎖定物價、政府貪腐及川普施政爭議；共和黨則密集攻擊民主黨候選人，川普更親自密集助選，呼籲支持者將他視為選票上的候選人，全力催出共和黨基本盤。

川普預定二日在華府林肯紀念堂倒影池發表選前最後演說。川普一日赴愛荷華州迪比克替共和黨候選人助選，當天演講超過兩小時，大談自己的選舉勝利、執政表現及個人能力，並將經濟問題歸咎於前任政府，稱民主黨強調生活負擔問題是場「騙局」。他也呼籲支持者，投票時想像他在選票上。

紐約時報說，川普數周來一貫如此，演說東拉西扯，充斥對民主黨人的人身攻擊與刻薄批評、談白宮整修，以及評論共和黨候選人身材。他稱讚愛荷華州共和黨參議員提名人、眾議員艾希莉．辛森減重有成。

川普隨後前往堪薩斯州薩利納造勢，承諾若共和黨繼續掌控國會，將向所有成年公民發放五千美元。他也公開讚揚密西根州民主黨籍眾議員史蒂文斯倒戈支持共和黨參議員候選人羅傑斯，稱史蒂文斯這項決定「很棒」。

民主黨則將選戰焦點放在物價、貪腐及川普政府施政爭議，向選民強調共和黨執政者只顧自身利益，民眾卻得承受生活成本上漲的壓力。

德州民主黨參議員候選人塔拉里科在休士頓的造勢場合，猛批共和黨對手派克斯頓，指控派克斯頓受到全球首富馬斯克操弄，批評億萬富豪與政治人物玩弄制度，使一般民眾難以負擔基本生活開銷。

塔拉里科說，「我們面臨物價負擔危機，是因我們面臨貪腐危機，我們買不起基本民生用品，是因這套體制被億萬富豪和帕克斯頓這樣的貪腐政客操弄」。

帕克斯頓則把塔拉里科形容為「激進分子」，說他想把德州變成自由派天堂，「這不只是紅藍之爭，這是開國先賢留給我們的美國，對上他們根本認不出來的東西。」

民主黨參議員華諾克對ＣＮＮ說，目前黨內氣氛「既樂觀又忐忑」。分析人士普遍認為，民主黨聲勢正持續攀升。

眾院議長強生則在密西根州表示，他不信任民調，選舉結果會讓各界跌破眼鏡。