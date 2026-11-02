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美期中選舉11/3登場 美媒判定勝負機制一次看懂

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國期中選舉周二登場，川普周日前往愛荷華州和堪薩斯州造勢，力拚守住共和黨在國會兩院的微弱多數。法新社
美國期中選舉周二登場，川普周日前往愛荷華州和堪薩斯州造勢，力拚守住共和黨在國會兩院的微弱多數。法新社

美國將於11月3日舉行期中選舉，全美各地新聞編輯部將於當天晚間陸續判定選舉勝負，在所有選票尚未完成計票前，宣布各場選舉的勝選者，以下是路透社對美媒如何判定勝負的整理。

●美國媒體如何判定選舉勝負

美國多數電視新聞網及數位媒體仰賴兩家機構提供計票數據，分別是美聯社及美國選情預測網站「決策台總部」（Decision Desk HQ）。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）及MSNOW等部分新聞媒體，將依據美聯社的判定宣布選舉勝負。

福斯新聞（Fox News）及哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等其他媒體，則會根據美聯社計票數據、出口民調、提前投票統計及自家統計模型，自行推估選舉結果。

美國投票所開始陸續關閉後，媒體就會開始判定選舉結果，最早關閉的是印第安納州及肯塔基州投票所，將於美東時間下午6時關閉。

接著，喬治亞州、南卡羅來納州、佛蒙特州及維吉尼亞州投票所將在下午7時關閉。部分選舉若已有大量選民完成投票，媒體可能立即判定勝負。

●民眾不信任媒體增加選舉結果判定難度

梅迪爾地方新聞倡議（Medill Local News Initiative）與媒體信任聯盟（Alliance for Trust in Media）10月曾委託進行一項民調。

該項民調發現，對於新聞機構能否準確報導選舉結果，超過60%的美國民眾抱持某種程度的信任，但只有32%的人高度信任；民主黨支持者的信任程度高於共和黨支持者。

多數主要電視新聞網都採用相同的美聯社計票數據來判定選舉結果，但決定自行宣布勝選者的媒體，會結合自家數據分析、歷史模型、出口民調訪談及專家判斷，在認定選舉結果已達到統計上確定的程度時，才宣布選戰勝負。

●選舉結果預測也可能出錯

撤回選舉結果判定的情況相當罕見，但美聯社和「決策台總部」過去都曾撤回判定。

2025年，「決策台總部」曾撤回對西雅圖市長選舉結果的預測。今年稍早，紐澤西州第11國會選區舉行特別選舉的民主黨初選，選舉日當天的計票結果使選情走向偏離原先預測，「決策台總部」因此撤回原先的勝選判定。

2018年，加州第21國會選區選舉中，美聯社原先判定的勝選者後來落居下風，美聯社之後在專門發布選舉勝負判定的帳號上表示，由於民主黨候選人柯克斯（T.J. Cox）在計票中取得領先，因此撤回判定。

●自行判定選舉結果的新聞媒體

福斯新聞決策團隊將自行判定所有州級選舉，以及聯邦眾議院和參議院的控制權歸屬。該團隊採用美聯社計票數據，再進行自家分析。

MS NOW將是自脫離美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）有線電視業務以來，首次報導期中選舉，屆時將採用美聯社選舉勝負判定，並由自家選舉團隊進行審查。

「紐約時報」（The New York Times）大多數選舉都採用美聯社的勝負判定，但對於競爭激烈的選區，則會運用各投票區層級的數據及自家Needle模型獨立審查。該報可能早於或晚於美聯社做出判定。

彭博（Bloomberg News）不會自行判定選舉勝負，選舉結果將採用既有第三方來源提供的資訊。路透社也將引用其他新聞機構對選舉勝負的判定。

期中選舉 機制 華爾街日報

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