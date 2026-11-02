美國期中選戰最後衝刺 川普與民主黨分別造勢催票

美國期中選舉前夕，民主黨今天準備舉行最後一波催票造勢，總統川普也將在華府發表選前最後演說。外界預期，民主黨至少能拿下國會其中一院的控制權，兩年來首度能在政治上制衡川普。

法新社報導，德州的塔拉里格（James Talarico）與堪薩斯州的韓密爾頓（Adam Hamilton）等民主黨明星級聯邦參議員候選人的造勢集會，將為這場充滿緊張與激烈競爭的選戰劃下句點。

川普（Donald Trump）則預定今天在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）倒影池（Reflecting Pool）發表選前最後演說。他昨天才強調：「我們會贏。」

然而民調顯示，民主黨幾乎篤定能從共和黨手中奪下聯邦眾議院多數席次，也有機會贏得目前由共和黨掌控的聯邦參議院。

即使只拿下眾議院，民主黨也將掌握聯邦預算的表決權，並主導富有權力的委員會，得以調查川普政府涉嫌貪腐的行徑、已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）案的檔案，以及其他極具爭議的議題。

共和黨若全面失去掌控國會的優勢，川普將陷入陌生且不利的處境：在「跛腳鴨」（lame duck）任期中面臨國內高通膨、對伊朗戰事進展不順，以及民主黨對他在華府作為展開的調查。

不過，民主黨人對勝選的預測依然保持警惕。此外，民主黨在選戰尾聲面臨內部分歧，左派候選人不時與黨內建制派發生衝突。

例如，密西根州民主黨籍眾議員史蒂文斯（HaleyStevens）在該州關鍵的參議員選戰中，昨天倒戈支持共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers），而非同黨的左翼進步派候選人塞德（Abdul El-Sayed）。

川普所屬的共和黨則採取政治焦土戰術，將民主黨人描繪成共產主義者，並公開將信奉伊斯蘭教的塞德貼上恐怖分子標籤。

然而，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）昨天公布的民調顯示，6成受訪者不滿川普的施政表現，尤其是物價高漲問題。川普對伊朗發動的戰爭已持續8個月，讓物價問題雪上加霜。

儘管眾議院很可能改由民主黨當家，參議院選戰仍勝負未定。不過，民主黨候選人在某些共和黨鐵票州出乎意料構成強力挑戰，民調專家如今認為，民主黨拿下參議院的勝算至少有5成。

若民主黨在參議院占多數，將能阻止川普提名的終身職法官人選獲得任命，包括最高法院大法官。

雖然本月3日才是投票日，全美已有創紀錄的5400萬人提前投票。

本次期中選舉的廣告支出約達110億美元，其中很大一部分來自個別的超級金主，例如川普親近盟友馬斯克（Elon Musk）已捐出驚人的近5億美元，以協助共和黨候選人當選。