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美國萬聖節假期多地傳槍響 造成至少6死、數十傷

中央社／ 達拉斯2日綜合外電報導

美國官員表示，萬聖節週末假期全美多地傳出大規模槍擊事件，造成至少6人死亡、數十人受傷，案發地點大多位於夜生活區域。

美聯社報導，美國警方表示，最嚴重的暴力事件發生在達拉斯市（Dallas），以音樂和餐廳聞名的市中心迪普埃倫（Deep Ellum）街區發生數起槍擊案，造成4人死亡、15人受傷。

同時，位於阿肯色州費耶特維爾（Fayetteville）、阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）、德拉瓦州紐瓦克（Newark），以及伊利諾州布魯明頓（Bloomington）等大學城的警方，也通報當地夜生活商圈傳出槍擊事件。

達拉斯警察局長科莫（Daniel Comeaux）表示，調查人員仍在釐清10月31日萬聖節當晚約1小時15分內發生的3起槍擊案是否互有關聯，目前尚不清楚案發原因。科莫強調警方已逮捕一些人，但未敘明被捕人數或涉及哪些罪名。

阿拉巴馬州伯明罕市市長伍德芬（RandallWoodfin）昨天召開記者會表示，該市軍團球場（Legion Field）31日舉辦美式足球賽結束後，球場周圍傳出2起槍擊案，造成1死8傷。

槍擊案具體情況尚未明朗，暫不清楚罹難者在何處中槍。伯明罕警方發言人弗利曼（De'Rell Freeman）表示，警方已逮捕1人並查獲多件武器。

德拉瓦州紐瓦克的警方指出，德拉瓦大學（University of Delaware）周遭31日晚間傳出槍響，造成6人受傷，傷者已送醫治療。

位於伊利諾州布魯明頓的魏斯理大學（WesleyanUniversity）校區附近昨天凌晨傳出槍響，造成1名19歲女性身亡、1名女性命危；另有6人受傷，幸無生命危險。

萬聖節 槍響 美國

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