美國期中選舉前夕 川普任內汽油平均價格料創歷史新高

美國期中選舉前夕，美國總統川普重返白宮以來的汽油平均價格，預計將創下美國歷任總統任內的新高紀錄。

英國「金融時報」分析美國聯邦政府資料發現，川普第2任期內的汽油平均價格，預計將於11月2日突破每加侖3.46美元，超越前總統拜登（Joe Biden）任內的平均價格高點。

隨著川普今年2月對伊朗發動戰爭以來，一路飆升的燃料成本，已成為共和黨人在這次期中選舉的一大政治包袱。

哥倫比亞大學全球能源政策中心（Center on GlobalEnergy Policy）主任波道夫（Jason Bordoff）指出：「高能源價格是民眾投票時最關切的生活負擔問題。」

2024年競選期間，川普承諾將汽油價格大幅降至每加侖2美元，並解決拜登任內困擾美國人的嚴重通膨問題，藉此贏得許多選民支持。然而，這場戰爭反而使油價大幅上漲。

根據美國汽車協會（AAA）數據，川普去年1月重返白宮以來，汽油價格已上漲超過1/3，11月1日來到每加侖4.17美元。

不過，這仍低於拜登任內在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後創下的單日最高紀錄每加侖5.02美元。

川普第2任期內，柴油價格則已上漲超過70%，目前來到每加侖6.30美元，並曾於9月創下6.53美元的紀錄。

燃料價格上漲推高通膨，也為川普所屬的共和黨帶來選舉壓力。個人消費支出（PCE）物價指數9月年增率升至3.6%，川普上任前則為2.6%。

民調顯示，選民的不滿情緒可能在本週期中選舉中反映在對共和黨支持度的下滑。部分先前由共和黨穩定掌握的州，眾議院與參議院選情也陷入膠著。金融時報近期一項調查發現，56%的受訪選民表示，川普執政後自己的財務狀況變得更糟。

美國前總統小布希（George W. Bush）政府能源顧問、能源諮詢公司Rapidan Energy總裁麥克納利（BobMcNally）指出：「如果現代生活可以歸結為一個價格，那就是加油站的油價。」

他指出：「無論選民當天是否需要加油，他們很可能都會看到油價。」

麥克納利表示，燃料價格急遽上漲，相當於「選民未曾同意、國會也未曾表決通過的突發性加稅」。

他說：「正如前總統卡特（Jimmy Carter）和老布希（George H. W. Bush）所能證明的，這對任何即將面臨選舉的執政黨而言，都是一股巨大的逆風。」

伊朗今年大部分時間大致封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的石油運輸。這場戰爭對中東地區的煉油廠及其他能源基礎設施造成廣泛破壞，加劇烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠所造成的供應緊張，並推高全球燃料價格。

川普稱這是阻止伊朗取得核武必要戰爭所帶來的副作用。他曾表示，衝突一旦結束，油價就會大幅下跌。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在給金融時報的聲明中表示：「保護美國國家安全，免受一個47年來不斷高喊『美國去死』的激進恐怖政權威脅，是正確的做法。川普總統是唯一有勇氣這麼做的總統。」

一名白宮官員表示，若經通膨調整，拜登任內的油價其實更高。

柴油是農業與工業的重要投入成本，近幾個月來一直是白宮面臨的棘手問題，尤其美國農業核心地區的共和黨人正承受選民的強大壓力。

金融時報根據美國能源情報署（EIA）資料計算，自川普重返白宮以來，柴油平均價格已超越拜登任內每加侖4.076美元的水準，上週達到4.339美元。

川普採取一系列非比尋常的措施試圖壓低價格，包括豁免環境與航運法規，以及鼓勵各州州長協調暫停徵收州燃料消費稅。

麥克納利指出：「本屆政府為壓低加油站油價所做的努力，比以往任何一屆政府都更積極。但歸根究柢，白宮能做的仍然有限。」

川普最具爭議的舉措，是透過與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）達成協議，暫時豁免進口俄羅斯柴油的制裁。

3艘油輪預定在期中選舉結束後幾天，於美國港口卸下總計14萬公噸柴油。其中一艘遭美國列入黑名單，另一艘則遭歐盟列入黑名單。

分析人士指出，由於最初承諾供應的數量不大，這項與普丁達成的柴油協議短期內對價格影響有限。除非莫斯科與基輔達成和平協議，否則長期影響可能也相當有限。

華府智庫新美國安全中心（Center for a NewAmerican Security）分析師齊姆巴（Rachel Ziemba）表示：「歸根究柢，這些柴油可能只有極少部分會運往美國，因為俄羅斯沒有太多柴油可供出售。要增加供應，還需要能源停火，以及時間重建和修復俄羅斯煉油廠。」

埃克森美孚（ExxonMobil）與雪佛龍（Chevron）10月30日警告，柴油危機可能持續下去。這兩家美國石油公司公布的獲利合計達253億美元，接近歷史紀錄。

川普稱讚能源企業的獲利是美國的一大福音，引發外界不滿。他在喬治亞州一場群眾集會上說：「我才不在乎，我就是要說：我們賺了一大筆錢。」這番話在美國部分地區引發反彈。

環保非營利組織「氣候力量」（Climate Power）的葛拉斯（Alex Glass）表示：「川普和他那些超級富豪石油大亨盟友，正一邊開香檳慶祝，一邊從美國人的痛苦中賺進數十億美元。」