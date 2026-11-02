川普喊美國本可以「一周內打贏越戰」 發言內容慘被網友打臉

美國總統川普在期中選舉造勢場合上抨擊過去的美國政府戰略錯誤，並聲稱他可以在一周內打贏越戰。然而，他的發言內容卻充滿謬誤，慘遭網友指出打臉。

India Today報導，川普1日在愛荷華州的造勢大會上表示，「我（們）本來可以在一周內打贏越戰」、「他們對森林投放了那種亂七八糟的東西：橙劑（Agent Orange，一種美軍越戰時使用的強力除草劑）！而不是直接攻擊胡志明市和其他城市」。除此之外，川普也聲稱他可以在一周內解決阿富汗戰爭。

不過，川普的發言馬上就因為事實謬誤而引發了批評。批評者指出，當時的胡志明市被稱為西貢，是美國盟友南越的首都；敵對方北越的首都則是河內。美軍也曾在戰爭期間直接攻擊過北越，在1965至1968年發動名為「滾雷行動」（Operation Rolling Thunder）的區域轟炸。

隨著影片在網上瘋傳，一名網友表示，「嗯？所以他想要轟炸南越總部？那樣的話，我想一周內是就能結束戰爭了吧」。

另一名網友則說，「你難道不知道當時胡志明市叫做西貢，並由南越政權統治嗎？甚至還有美軍駐紮在那裡」。

這並非川普第一次發表這類言論。他約一年半前也曾表示，他可以在三、四個月內打贏越戰。