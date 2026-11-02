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連共和黨都不知情！民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
民主黨籍密西根州聯邦眾議員史蒂文斯（右）1日出席共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯（左）的造勢活動，說明自己倒戈原因。路透
民主黨籍密西根州聯邦眾議員史蒂文斯（右）1日出席共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯（左）的造勢活動，說明自己倒戈原因。路透

美國期中選舉投票進入最後倒數，密西根州民主黨卻爆出戲劇性內訌。聯邦眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）前一晚還向黨內友人保證，隔天將與民主黨參議員候選人薩伊德（Abdul El-Sayed）同赴底特律教會，展現團結；幾個小時後，她卻改到另一間教會，與共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers）並肩現身，並突然宣布支持羅傑斯。

《華盛頓郵報》披露，史蒂文斯的決定不只讓民主黨措手不及，連羅傑斯陣營也事前不知情。羅傑斯發言人說，他們是看到社群媒體影片後才「即時得知」；史蒂文斯自己的國會幕僚同樣被蒙在鼓裡，幕僚長與數名團隊成員隨後辭職，形容自己「震驚又心碎」。

更令人意外的是，史蒂文斯直到10月31日晚間仍向多名民主黨重量級人物保證不會支持羅傑斯，包括參院少數黨領袖舒默、密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）及多名聯邦眾議員。馬里蘭州眾議員拉斯金說，31日晚間還與史蒂文斯通話25分鐘，她當時仍表示選舉夜會和民主黨一起慶祝。密西根州前州長布蘭查德（James Blanchard）也說，史蒂文斯30日晚餐時還打算在教會活動前發表聲明，重新表態支持薩伊德。

史蒂文斯與薩伊德原都是密西根州民主黨內聯邦參議員初選的對手，薩伊德出線角逐參議員，史蒂文斯曾表示支持。兩人決裂的核心之一是以色列政策。薩伊德在初選中代表進步派，曾稱以色列在加薩的行動是「種族滅絕」，激怒史蒂文斯，也讓部分密西根州民主黨人拒絕支持他。史蒂文斯的未婚夫特基什（Jason Turkish）上周率先表態支持羅傑斯，理由之一正是薩伊德沒有在以色列議題上收斂措辭。

史蒂文斯原本還告訴幕僚：「天啊，你們怎麼會覺得我會這麼做？！」並公開表示仍希望薩伊德勝選。但到了30日，她要求薩伊德為批評美國援助以色列道歉，並譴責一支外部團體製作的廣告；薩伊德陣營隨後要求她不要再參加剩餘競選活動，雙方關係徹底破裂。

史蒂文斯11月1日表示，她直到當天早上才告訴羅傑斯自己決定背書，並把原因歸咎於薩伊德陣營將她排除在競選活動之外。民主黨高層則痛批這是「背叛」，密西根州民主黨主席更表示，史蒂文斯「現在不是、未來也不會是」州黨部成員。

這場風波發生在可能左右參議院控制權的關鍵選區，也讓民主黨在以色列政策上的裂痕，在投票前最後時刻全面公開化。

共和黨 史蒂文斯 民主黨

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