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伊朗戰爭拖累選情！川普抓替罪羊鎖定2大將 選後對伊選項曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普1日在堪薩斯州出席造勢活動發表演說。美聯社
美國總統川普1日在堪薩斯州出席造勢活動發表演說。美聯社

大西洋月刊報導，美國期中選舉3日即將登場，不過由於伊朗戰爭久拖不決，眼看將拖垮共和黨選情，美國總統川普正尋找為戰爭負責的代罪羔羊，且已鎖定國防部長赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩。不過，川普同時考慮選後恢復攻擊伊朗，必須決定是否再次相信這批軍事顧問，接受他們提出的新作戰方案。

報導引述兩名與川普關係密切的外部顧問及一名官員指出，川普近幾周對自身宣傳未能奏效大發雷霆，並認為伊朗戰爭是造成政治困境的部分原因。白宮也逐漸認清，共和黨看來將失去眾議院，甚至可能連參議院也保不住。

川普因此將矛頭指向曾向他保證，戰爭將迅速取得決定性勝利、遠在期中選舉前結束的幕僚。兩名外部顧問透露，川普已向親近人士探詢對赫塞斯與凱恩工作表現的看法，但報導未指他已決定撤換兩人。

赫塞斯與凱恩都是川普在戰爭中的關鍵顧問，戰爭初期也曾公開對前景表達高度樂觀。一些親近川普的人士質疑，赫塞斯為取悅總統，始終把戰況描繪得過度美好。一名外部顧問說：「赫塞斯很擅長對總統說總統想聽的話。」

五角大廈否認相關指控，強調赫塞斯始終向總統與白宮高層完整呈現作戰情勢。白宮也表示，川普與白宮全體人員對赫塞斯及凱恩「充滿信心」。

另一方面，赫塞斯與凱恩上周赴白宮，向川普與副總統范斯提出一系列方案，試圖創造讓川普宣布勝利的條件。擺在川普面前的有3個選項，包括恢復空襲、維持海上封鎖並以動武施壓，或抽身離場。若選擇空襲，行動可能持續數小時、數天或數周。

熟悉計畫的現任與前任國防官員形容，這些選項都令人難以接受。支持再度動武者認為，追加軍事壓力能迫使伊朗談判；但報導指出，即使猛烈攻擊，也未必能換取德黑蘭讓步，反而可能進一步消耗美軍彈藥、推升油價，並引發伊朗報復，使衝突升級。

川普尚未下令恢復空襲，但幕僚表示，新一輪攻擊可能在期中選舉後不久展開。如今，他不僅得判斷新方案能否奏效，也得決定，那些先前錯估戰爭前景的顧問，是否仍值得信任。

伊朗戰爭 伊朗 川普 共和黨 美國期中選舉

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