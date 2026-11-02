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美期中選舉前AI聊天機器人頻傳錯誤資訊 選民恐遭誤導

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國期中選舉即將登場。愈來愈多選民仰賴人工智慧（AI）聊天機器人查詢資訊，但研究發現，這些工具不僅可能提供錯誤投票資訊，還會張冠李戴、散播外國勢力製造的假消息，引發外界對選舉資訊混亂的憂慮。

法新社報導，在期中選舉期間，數以百萬計的美國選民仰賴AI工具查詢政治資訊，這是美國選舉首見的現象。聊天機器人雖有助破解陰謀論、提供選舉知識，但多項研究發現，這些工具經常引用網路上的不可靠資訊，不僅損害公眾信任，也讓原本充斥選舉假消息的網路環境更加混亂。

專門評估AI模型的新創公司Forum AI近期的研究發現，聊天機器人回答選舉相關問題時，近4成至少會出現1項事實錯誤。當研究人員詢問Anthropic旗下聊天機器人Claude，為何選民應支持北卡羅來納州聯邦眾議員戴維斯（Don Davis）時，Claude誤將另名同名者的資歷列在他名下。

這項涵蓋8種AI模型的研究也發現，聊天機器人回答投票程序問題時，比回答候選人相關問題更易出錯。谷歌（Google）的Gemini 3.6 Flash曾將賓州郵寄選票申請期限誤答為11月3日，實際期限是10月27日。若選民依上述答案行事，將來不及申請選票。

Forum AI表示，聊天機器人還曾「數百次把候選人、官員及觀察人士沒說過的話當成是他們的發言」，並經常引用Reddit討論串等「品質低落」的來源。

研究人員也擔心，聊天機器人容易受到外國勢力影響，持續散播已遭揭穿的假消息。

舉例來說，法新社查核人員10月底揭穿1段疑似經AI竄改的影片，影片聲稱德州聯邦參議員候選人塔拉里格（James Talarico）的前學生指控他涉及性方面的不當行為，這項毫無根據的指控具有俄羅斯假消息行動的特徵。

美國新聞監督機構「新聞守門人」（NewsGuard）利用上述說法測試Google的AI Overview功能，結果該功能重複上述指控；Google Gemini及微軟Copilot也出現相同情況。

倫敦的「戰略對話研究所」（Institute for StrategicDialogue）指出，這是各大科技平台整合AI工具後的首次全國性選舉。無黨派組織「全國公民大會」（National Conference on Citizenship）近期調查顯示，4成美國人曾使用AI搜尋候選人或公投案等選舉資訊。

調查也發現，僅4成受訪者信任AI提供的投票時間、地點及方式等資訊；至於AI能否公正介紹候選人，6成受訪者表示只有些微信任或完全不信任。

儘管如此，紐約大學布瑞南司法中心（BrennanCenter for Justice）的研究發現，主流聊天機器人會反駁常見的選舉陰謀論，包括投票機遭人動手腳的說法，且即使一再受到質疑，也不改立場。這顯示AI可望在打擊選舉假消息方面發揮正面作用。

聊天機器人 期中選舉 假消息

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