佛州墜機9死距海湖莊園11公里 航管錄音曝光

一架小飛機今天在美國佛羅里達州南部一處住宅區墜毀，機上9人全數罹難，墜機地點距離總統川普的度假住所海湖俱樂部約11公里。航空管制通訊錄音也曝光，記錄到機組人員在墜機前急喊求救，最後留下「我們沒時間了」的話語。

綜合法新社和路透社報導，運輸部長達菲（SeanDuffy）表示，失事的是一架里爾60型（Learjet 60）噴射機，從美國德州奧斯汀（Austin）起飛，原定飛往巴哈馬（Bahamas），但在美國佛州棕櫚灘郡克雷斯特黑文（Cresthaven）住宅區附近墜毀。

達菲證實，機上9人全數罹難。

墜機地點距離川普（Donald Trump）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）約11公里。

川普今天也曾待在海湖俱樂部，並於上午11時55分登上空軍一號，隨後從附近機場起飛，約在這架里爾噴射機墜毀前一小時離開。

氣象預報業者AccuWeather在聲明中表示，事發時當地正出現豪雨及雷雨。

航空管制通訊轉播網站LiveATC公布的一段邁阿密（Miami）航管中心錄音，記錄到飛機墜毀前的最後時刻。

起初，駕駛艙內有人向航管員通報，他們正在「處理結冰問題」，但遭遇「中度」亂流，希望飛行狀況能較平穩。

不到一分鐘後，這名人員喊出Mayday、Mayday（求救訊號），通報飛機突然以每分鐘1萬英尺的速度下降。

幾秒鐘後，這名人員宣布進入緊急狀況，當時下降速度已加快至每分鐘2萬英尺。

不到20秒後，這名人員說：「我們要撞上地面了。」隨後表示，飛機開始側傾，下降速度已達每分鐘2萬2000英尺。

首次發出Mayday求救訊號約35秒後，駕駛艙傳出的最後一句話，是急促地說出「我們沒時間了」。

航班追蹤網站Flightradar24表示，數據顯示，飛機的垂直下降速度一度超過每分鐘3萬2000英尺。

美國聯邦航空總署（FAA）發布聲明表示，FAA與國家運輸安全委員會（NTSB）將調查這起墜機事故。