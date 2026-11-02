快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

美期中選舉／為以色列吵翻天 民主黨在搖擺州鬧分裂 參院爭奪戰添變數

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
民主黨眾議員史蒂文斯（中）因以色列議題與同黨參議員候選人薩依德（左）決裂，選前突然倒戈支持共和黨候選人羅傑斯（右），為密西根州關鍵選戰增添變數。法新社
民主黨眾議員史蒂文斯（中）因以色列議題與同黨參議員候選人薩依德（左）決裂，選前突然倒戈支持共和黨候選人羅傑斯（右），為密西根州關鍵選戰增添變數。法新社

美國期中選舉進入最後關頭，在可能牽動參院控制權的密西根州，民主黨卻因以色列議題爆發內鬥。一名角逐參院席次、但在初選落敗的民主黨眾議員突然倒戈，支持共和黨參議員候選人，為民主黨爭奪參院控制權增添變數。黨內其他候選人抱怨，這場風波搶走媒體焦點，讓原本想談的民生問題失焦。

華盛頓郵報報導，民主黨眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）原定周日與同黨參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed）一起出席教會活動，展現團結。不料，她最後現身另一間教會，與共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）並肩而坐，宣布支持羅傑斯。

史蒂文斯與薩依德決裂，主要是對以色列和加薩戰爭的立場分歧。走進步派路線的薩依德，稱以色列在加薩的行動為種族滅絕，引發史蒂文斯的強烈不滿。

親以色列的美國以色列公共事務委員會（AIPAC）及相關團體，曾投入數千萬美元支持史蒂文斯參加初選。

初選落敗後，史蒂文斯曾一度替薩依德拉票，但上周五要求他為批評美國援助以色列道歉。薩依德反擊，再提她初選落敗一事，其團隊也要求她別再出席競選活動。

倒戈前夕，史蒂文斯仍向黨內要角保證支持薩依德。她事後稱，薩依德部分行為涉及反猶太主義，並以遭排除在競選活動之外，解釋自己為何轉向。

民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）痛批史蒂文斯此舉是「卑鄙的背叛」。密西根州民主黨主席說，史蒂文斯「現在不是密西根州民主黨黨員，未來也不會是」。她的幕僚長及多名幕僚辭職抗議。美國總統川普則稱讚她勇敢，歡迎她加入共和黨。

民主黨密西根州檢察長候選人薩維特（Eli Savit）抱怨，整個團隊原本想談影響州民生活的問題，媒體卻只關心倒戈事件。

以色列 民主黨 期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉密西根州參院戰 民主黨女議員倒戈挺共和黨

續內鬥 密州民主黨參議員候選人薩伊德要初選對手別來造勢

今晨國際頭條一次看／投資人急防AI行情反轉 美期中選舉出現意外倒戈

川普領軍共和黨力挽狂瀾 民主黨期中選舉聲勢看漲

相關新聞

美期中選舉／結果何時見分曉？台灣周三上午起看開票

美國11月3日舉行期中選舉，台灣時間4日上午7時起將陸續開票。若兩黨差距明顯，當天就可能知道誰掌握國會；若勝負取決於少數膠著選區，可能等上數日，甚至拖到12月決選。

影／川普才離開！海湖莊園附近驚傳墜機9死 俯衝撞民宅畫面曝

法新社報導，美國佛州1日發生嚴重墜機事故，一架載有9人的小型噴射機從空中高速墜落，機頭朝下撞進住宅區，機上9人全數罹難。事發地點距離美國總統川普的海湖莊園豪宅不到11公里，而事發前1小時，川普才剛從附近機場搭乘空軍一號離開。社群平台流傳的影片顯示，飛機幾乎俯衝撞向地面，瞬間炸出巨大火球，在道路旁留下燃燒中的大坑。

美期中選舉／拚接班的范斯救得了火？共和黨若慘敗 他恐面臨更多勁敵

美國期中選舉進入倒數，副總統范斯（JD Vance）四處替共和黨拉票，同時為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。華盛頓郵報與美聯社報導指出，若共和黨失利，他的接班前景可能受衝擊，讓黨內其他競爭者有機會出頭。

半年前就為期中敗選找後路！川普準備繞過國會施政 但有1關躲不掉

美國3日即將迎來期中選舉，路透引述白宮官員及兩名知情人士透露，美國總統川普政府4月起就一直在為共和黨可能敗選做準備，盤點可繞過國會批准、直接在移民、關稅、住房成本及聯邦支出等領域採取的行政措施。即使民主黨奪下國會控制權，得以阻擋法案、人事任命及限制政府支出，川普仍可運用行政權力施政、行使否決權反制，但唯獨國會調查難以迴避，白宮已提前部署因應。

罕見坦承恐敗選？川普：若民主黨贏國會 我就必須當「否決先生」

美國總統川普表示，如果民主黨在周二舉行的期中選舉中贏得國會多數席次，他可能就必須成為「否決先生」（Mr. Veto）。

美期中選舉／為以色列吵翻天 民主黨在搖擺州鬧分裂 參院爭奪戰添變數

美國期中選舉進入最後關頭，在可能牽動參院控制權的密西根州，民主黨卻因以色列議題爆發內鬥。一名角逐參院席次、但在初選落敗的民主黨眾議員突然倒戈，支持共和黨參議員候選人，為民主黨爭奪參院控制權增添變數。黨內其他候選人抱怨，這場風波搶走媒體焦點，讓原本想談的民生問題失焦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。