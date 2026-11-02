美民主黨籍聯邦參議員墨菲中風住院 對治療反應良好

每日郵報(Dailymail)10月31日報導，幾位國防部官員花了近兩年時間收集有關防長赫塞斯(Pete Hegseth)的電郵、備忘錄、會議紀錄，並將副本藏匿在不同的地方。內部人士表示這些紀錄顯示赫塞斯及他的核心圈曾多次無視戰略和法律規範、抨擊顧問、向國會和大眾隱瞞資訊；而挑戰他或被他視為不忠的下屬，都曾被威脅斷送職業生涯。待期中選舉結束，這些文件可能將成為民主黨人彈劾赫塞斯的利器。

2026-11-02 14:18