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美民主黨籍聯邦參議員墨菲中風住院 對治療反應良好
美國民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）幕僚長赫維特（AllisonHerwitt）今天表示，墨菲因中風住院治療，目前對治療反應良好。
路透社報導，赫維特指出，墨菲昨天下午觀看兒子的冰球比賽時，手臂出現麻木感。
她在聲明中說：「墨菲隨後被送往當地醫院，經診斷確認為中風，之後轉送馬里蘭州約翰霍普金斯醫院（Johns Hopkins）接受進一步觀察，對治療反應良好。」
赫維特說：「醫師對他的恢復進展充滿信心。他目前清醒且意識清楚，我們也樂觀認為，他將能完全康復。」
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