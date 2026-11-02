美期中選舉／結果何時見分曉？台灣周三上午起看開票

美國11月3日舉行期中選舉，台灣時間4日上午7時起將陸續開票。若兩黨差距明顯，當天就可能知道誰掌握國會；若勝負取決於少數膠著選區，可能等上數日，甚至拖到12月決選。

這場選舉沒有單一贏家，重點是參眾兩院由誰掌握。眾院435席全面改選，取得多數須218席；參院改選35席，共和黨目前以53席對47席占優勢，民主黨須淨增4席、取得51席才能掌握多數。共和黨則只須保住50席，因為票數相同時，可由共和黨籍副總統投下關鍵票。

以下時間均為台灣時間。美國選舉當天已結束夏令時間，美東時間比台灣慢13小時。

2018年，美聯社在選舉當晚就判定民主黨取得眾院多數；2022年卻等到投票後第8天，才判定共和黨拿下眾院。對台灣讀者而言，11月4日是開始看結果的日子，並非兩院勝負必須揭曉的期限。