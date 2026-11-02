佛州噴射客機墜毀釀9死 州長形容如飛彈俯衝墜地道路砸出大洞

美國運輸部長達菲表示，一架商務噴射機今天在佛羅里達州南部一處住宅區墜毀，機上9人全數罹難，巨大的撞擊力道在道路砸出宛如隕石坑的巨洞，殘骸散落一地。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這起墜機意外發生地點在靠近克雷斯特黑文（Cresthaven）住宅區，距離美國總統川普位於棕櫚灘郡富人區的度假莊園海湖俱樂部（Mar-a-Lago）約14公里。

現場畫面顯示，住宅區道路出現一個宛如隕石坑的大洞，周邊竄出陣陣火苗，里爾60型（Learjet 60）的混凝土碎塊及殘骸散落四處。

美國聯邦航空總署（FAA）在聲明中表示，這架飛機從德州奧斯汀（Austin）起飛，原定飛往巴哈馬（Bahamas）。

美國媒體報導與飛行分析資料顯示，失事噴射機在墜毀前，以每秒數百英尺的速度急速俯衝。

社群媒體上流傳的未證實畫面顯示，疑似有行車紀錄器拍下墜機發生的瞬間。畫面中，多輛汽車原本正行駛於郊區的住宅區街道上，一架飛機突然以近乎垂直的角度俯衝撞擊地面，隨即爆炸成巨大的火球。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在事故發生後的記者會上告訴媒體：「看到那段影片令人震驚，飛機就像一枚飛彈般墜落，接著發生劇烈爆炸，碎片四處飛散。」

目前尚不清楚失事噴射機上載有何人。迪尚特指出：「截至目前為止，我們尚未接獲任何地面人員傷亡的通報。」

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）形容這起事件為「極其慘烈的悲劇」，並表示聯邦航空總署正派遣團隊趕赴現場，協助國家運輸安全委員會（NTSB）展開調查。

棕櫚灘郡警局表示，事故發生在軍事大道（MilitaryTrail），這是一條設有6線車道、沿線有商家及餐飲店的道路。

迪尚特與地方官員在記者會上表示，當局已疏散附近一處拖車住宅社區的600名居民。

官員指出，墜機衝擊力道對當地基礎設施造成重大損害，包括供水管線，事故路段至少要30天後才能重新開放。