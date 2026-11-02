整理包／美國期中選舉3日投票！改選哪些席次、何時開票、結果影響什麼？
2026.11.3 投票
美國期中選舉2026
眾議院全面改選、參議院改選35席、36州選出州長。這是川普第二任期中段的全國性民意檢驗，結果決定國會多數由哪一黨掌握。
美東11/3（二）投票，台灣時間11/4（三）上午起陸續開票。
美國期中選舉改選哪些席次？
11月3日，選民在同一張選票上決定三件事：誰進眾議院、誰進參議院、誰當州長。色塊顯示各席次目前由哪一黨持有，灰色為本次不改選。
聯邦眾議院
435席全數改選
- 民主黨 214
- 空缺 2
- 結盟無黨籍 1
- 共和黨 218
任期2年，每次全部重選。民主黨目前有214席，若能先拿回一席預期可勝出的空缺，再從共和黨手中取得3席，即可達到218席，取得眾議院過半。席次為選前報導數字。
聯邦參議院
35／100席改選
- 改選・民主黨持有 13
- 改選・共和黨持有 22
- 不改選 65（民主黨32、共和黨31、無黨籍2）
任期6年，每2年改選約三分之一。35席包含俄亥俄、佛羅里達2席特別選舉。選前共和黨53席、民主黨47席（含2名結盟無黨籍）；民主黨需淨增4席達51席才能確保多數。
州長
36／50州改選
- 改選・民主黨持有 18
- 改選・共和黨持有 18
- 不改選 14（民主黨6、共和黨8）
多數州州長任期4年，新罕布夏與佛蒙特為2年。加州、佛羅里達、喬治亞、密西根的州長選戰最受關注。各州議會、地方公職與公投也在同日舉行。
為何是美國總統的「期中考」？
總統任期4年，選舉日剛好落在任期中間。下圖依日期等比例繪製。
為什麼叫「期中」
總統任期4年，眾議員任期2年，參議員任期6年。總統上任後的第2年，眾議院全面改選、參議院改選約三分之一，正好落在任期中間。
為什麼像一場考試
總統本人不在選票上，但選民常以對白宮的評價決定票投誰，所以這是新任期後第一次全國性的民意檢驗。聯合新聞網報導，歷史上總統所屬政黨在過去41次期中選舉中有37次流失席次。
為什麼重要
國會握有立法、預算、人事同意與調查權。民主黨若拿下任一院，就能更有效擋下共和黨法案，並透過委員會調查川普政府；共和黨若守住兩院，後兩年施政的阻力相對較小。
參議院與眾議院有何差異？
兩院合稱國會。法案必須由兩院通過同一版本，再交總統簽署，但兩院的規模、任期與專屬權力不同。
席次與民主黨翻盤條件依聯合新聞網報導整理。
相關新聞
整理自聯合新聞網「美國期中選舉」標籤頁，自動更新最新報導。
- 川普執意當期中選舉主角 幕僚憂他助選反而敗票
- 美期中選舉國會若變天？學者：川普外交恐更強硬
- 美國期中選舉廣告鋪天蓋地 選民厭煩盼早日落幕
- 美期中選舉共和黨陷苦戰...川普：若廉潔就會尊重結果
- 美國期中選舉前一週 聯邦選委會網站遭駭系統中斷
- 美期中選舉倒數7天！川普祭3千萬元舉報金抓舞弊 領錢條件曝光
- 美國期中選舉倒數 候選人敲門5000戶展現拜票基本功
- 美國期中選舉逼近…歐巴馬罕見開砲 川普反嗆：爛總統替誰助選誰輸
- 美國期中選舉倒數 聯準會下周利率料將按兵不動
- 美國期中選舉後 馬斯克恐遭民主黨調查
重要日程
台灣比美東快13小時（選舉日當天美東已回到標準時間）。美東11月3日晚間，就是台灣11月4日上午。
- 10月起美國各州
提前投票與郵寄投票
多數州在選舉日前2至4週開放提前投票，規則各州不同。
- 11/3（二）美東
選舉日
全美投票。美東下午6時起，首批投票所關閉。
- 11/4（三）07:00起台灣時間
投票所陸續關閉、開始開票
美聯社等媒體依序宣布各州結果。眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現。
- 11/4至11/6台灣時間
接近的選區持續計票
部分州郵寄選票處理耗時，票數接近的選區可能需要數日才能確定。
- 11月中旬台灣時間
加州等地完成計票
加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分眾議院席次可能等2至3週。2022年的眾議院多數在選後約兩週才確認。
- 12/1（二）喬治亞州
喬治亞州決選（如有）
喬治亞州公職選舉須過半當選。若參議員或州長選舉無人過半，4週後舉行決選。
- 2027/1/3華府
新一屆國會就職
第120屆國會開議，新任議員宣誓，多數黨與議長人選底定。多數州的新任州長也在2027年1月就職，日期各州不同。
- 2028/11/7
下一次總統大選
期中選舉後，下一次全國性選舉。
投票所關閉時間與台灣時間對照
括號為該州本次有的選舉。多個州橫跨兩個時區，部分地區關閉時間較晚，實際以各州選務機關公告為準。
|台灣時間 11/4
|美東 11/3
|投票所關閉的州
|07:00
|18:00
|印第安納、肯塔基（東部地區）
|08:00
|19:00
|喬治亞（參議員、州長）、維吉尼亞（參議員）、南卡羅來納（參議員、州長）、佛蒙特（州長）、佛羅里達（參議員特別選舉、州長；多數地區）
|08:30
|19:30
|北卡羅來納（參議員）、俄亥俄（參議員特別選舉、州長）、西維吉尼亞（參議員）
|09:00
|20:00
|賓州（州長）、密西根（參議員、州長）、新罕布夏（參議員、州長）、緬因（參議員、州長）、德州（參議員、州長）、伊利諾、麻州、紐澤西、康乃狄克、馬里蘭、阿拉巴馬、田納西等
|10:00
|21:00
|明尼蘇達（參議員、州長）、威斯康辛（州長）、亞利桑那（州長）、科羅拉多（參議員、州長）、新墨西哥、紐約、內布拉斯加、懷俄明、路易斯安那
|11:00
|22:00
|愛荷華（參議員、州長）、內華達（州長）、蒙大拿、猶他
|12:00
|23:00
|加州（州長）、奧勒岡、華盛頓
|13:00
|24:00
|阿拉斯加、夏威夷
常見QA
期中選舉多久舉行一次？為什麼選在週二？
每4年一次，固定在總統任期的正中間。選舉日依法訂在11月第一個週一之後的週二，一般認為源自19世紀農業社會，避開週日禮拜與農忙時間。今年是11月3日。
台灣什麼時候能看到結果？
美東11月3日下午6時起投票所陸續關閉，對應台灣11月4日（三）上午7時起。眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現；加州等州計票較慢，接近的席次可能要等數日到數週，參議院結果也可能因決選延後。
川普不在選票上，為什麼說這是對他的考驗？
選民常把票投給誰，視為對現任總統的評價。國會多數又決定川普的法案、預算與人事案能否順利通過，所以結果會直接影響他後兩年的施政空間。
民主黨要贏多少席才算翻盤？
依聯合新聞網報導，眾議院民主黨需淨增3席（計入一個預期可贏回的空缺）達到218席過半；參議院需淨增4席達到51席。外交關係協會估計，眾議院約20席、參議院約5席的結果仍難以預料。
參議院50比50時怎麼辦？
由副總統投下決定票。現任副總統范斯屬共和黨，所以共和黨只要保住50席就能繼續掌控參議院，民主黨則必須拿到51席。
為什麼開票這麼慢？
美國選務由各州自行辦理，郵寄選票的收件與計票規則不同。賓州、威斯康辛等州處理郵寄選票較費時；加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分選區要等2至3週才有最終結果。
選完之後，新國會什麼時候上任？
第120屆國會於2027年1月3日開議。在此之前，現任議員仍可繼續開會，這段期間稱為「跛腳國會」。
選舉結果會影響台灣嗎？
國會握有預算、立法、人事同意與對外軍售審查等權力，選後版圖會影響川普的施政空間。聯合報報導中，學者分析國會若變天，川普的外交可能更強硬。實際影響仍要看選舉結果與後續政策動向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。