整理包／美國期中選舉3日投票！改選哪些席次、何時開票、結果影響什麼？

法新社報導，美國佛州1日發生嚴重墜機事故，一架載有9人的小型噴射機從空中高速墜落，機頭朝下撞進住宅區，機上9人全數罹難。事發地點距離美國總統川普的海湖莊園豪宅不到11公里，而事發前1小時，川普才剛從附近機場搭乘空軍一號離開。社群平台流傳的影片顯示，飛機幾乎俯衝撞向地面，瞬間炸出巨大火球，在道路旁留下燃燒中的大坑。

2026-11-02 07:45