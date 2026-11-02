快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

整理包／美國期中選舉3日投票！改選哪些席次、何時開票、結果影響什麼？

聯合新聞網／ 綜合整理
圖/AI協作
圖/AI協作

2026.11.3 投票

美國期中選舉2026

眾議院全面改選、參議院改選35席、36州選出州長。這是川普第二任期中段的全國性民意檢驗，結果決定國會多數由哪一黨掌握。

選舉日11/3週二

美東11/3（二）投票，台灣時間11/4（三）上午起陸續開票。

美國期中選舉改選哪些席次？

11月3日，選民在同一張選票上決定三件事：誰進眾議院、誰進參議院、誰當州長。色塊顯示各席次目前由哪一黨持有，灰色為本次不改選。

聯邦眾議院

435席全數改選

  • 民主黨 214
  • 空缺 2
  • 結盟無黨籍 1
  • 共和黨 218

任期2年，每次全部重選。民主黨目前有214席，若能先拿回一席預期可勝出的空缺，再從共和黨手中取得3席，即可達到218席，取得眾議院過半。席次為選前報導數字。

聯邦參議院

35／100席改選

  • 改選・民主黨持有 13
  • 改選・共和黨持有 22
  • 不改選 65（民主黨32、共和黨31、無黨籍2）

任期6年，每2年改選約三分之一。35席包含俄亥俄、佛羅里達2席特別選舉。選前共和黨53席、民主黨47席（含2名結盟無黨籍）；民主黨需淨增4席達51席才能確保多數。

州長

36／50州改選

  • 改選・民主黨持有 18
  • 改選・共和黨持有 18
  • 不改選 14（民主黨6、共和黨8）

多數州州長任期4年，新罕布夏與佛蒙特為2年。加州、佛羅里達、喬治亞、密西根的州長選戰最受關注。各州議會、地方公職與公投也在同日舉行。

為何是美國總統的「期中考」？

總統任期4年，選舉日剛好落在任期中間。下圖依日期等比例繪製。

為什麼叫「期中」

總統任期4年，眾議員任期2年，參議員任期6年。總統上任後的第2年，眾議院全面改選、參議院改選約三分之一，正好落在任期中間。

為什麼像一場考試

總統本人不在選票上，但選民常以對白宮的評價決定票投誰，所以這是新任期後第一次全國性的民意檢驗。聯合新聞網報導，歷史上總統所屬政黨在過去41次期中選舉中有37次流失席次。

為什麼重要

國會握有立法、預算、人事同意與調查權。民主黨若拿下任一院，就能更有效擋下共和黨法案，並透過委員會調查川普政府；共和黨若守住兩院，後兩年施政的阻力相對較小。

參議院與眾議院有何差異？

兩院合稱國會。法案必須由兩院通過同一版本，再交總統簽署，但兩院的規模、任期與專屬權力不同。

眾議院HOUSE
參議院SENATE
席次
435席
100席，每州2席
名額依據
依人口分配，各州至少1席（加州52席、德州38席）
各州平等，不論人口
任期
2年
6年
改選方式
每2年全數改選
分三批輪替，每2年約三分之一（本次35席）
參選資格
年滿25歲、公民滿7年
年滿30歲、公民滿9年
過半門檻
218席
51席。50比50時由副總統投決定票，共和黨有50席即可掌控
本次翻盤條件
民主黨需淨增3席
民主黨需淨增4席
領導人
眾議院議長，由議員互選
副總統兼參議院議長；實際議事由多數黨領袖主導
專屬權力
提出彈劾案；稅收法案須由眾院先提出
審理彈劾案（三分之二可定罪）；同意內閣、大法官等人事；批准條約（三分之二）
議事門檻
多數決，議程由多數黨掌握
多數法案需60票才能終結辯論（議事阻撓），51席未必能通過法案

席次與民主黨翻盤條件依聯合新聞網報導整理。

相關新聞

整理自聯合新聞網「美國期中選舉」標籤頁，自動更新最新報導。

入門必讀看懂2026美國期中選舉：國會版圖牽動川普未來施政10/26入門必讀川普急了！一圖看懂美總統期中魔咒、參眾兩院改選聯合報 ・ 10/28
  1. 川普執意當期中選舉主角 幕僚憂他助選反而敗票
  2. 美期中選舉國會若變天？學者：川普外交恐更強硬
  3. 美國期中選舉廣告鋪天蓋地 選民厭煩盼早日落幕
  4. 美期中選舉共和黨陷苦戰...川普：若廉潔就會尊重結果
  5. 美國期中選舉前一週 聯邦選委會網站遭駭系統中斷
  6. 美期中選舉倒數7天！川普祭3千萬元舉報金抓舞弊 領錢條件曝光
  7. 美國期中選舉倒數 候選人敲門5000戶展現拜票基本功
  8. 美國期中選舉逼近…歐巴馬罕見開砲 川普反嗆：爛總統替誰助選誰輸
  9. 美國期中選舉倒數 聯準會下周利率料將按兵不動
  10. 美國期中選舉後 馬斯克恐遭民主黨調查
看更多「美國期中選舉」報導

重要日程

台灣比美東快13小時（選舉日當天美東已回到標準時間）。美東11月3日晚間，就是台灣11月4日上午。

  1. 10月起美國各州

    提前投票與郵寄投票

    多數州在選舉日前2至4週開放提前投票，規則各州不同。

  2. 11/3（二）美東

    選舉日

    全美投票。美東下午6時起，首批投票所關閉。

  3. 11/4（三）07:00起台灣時間

    投票所陸續關閉、開始開票

    美聯社等媒體依序宣布各州結果。眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現。

  4. 11/4至11/6台灣時間

    接近的選區持續計票

    部分州郵寄選票處理耗時，票數接近的選區可能需要數日才能確定。

  5. 11月中旬台灣時間

    加州等地完成計票

    加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分眾議院席次可能等2至3週。2022年的眾議院多數在選後約兩週才確認。

  6. 12/1（二）喬治亞州

    喬治亞州決選（如有）

    喬治亞州公職選舉須過半當選。若參議員或州長選舉無人過半，4週後舉行決選。

  7. 2027/1/3華府

    新一屆國會就職

    第120屆國會開議，新任議員宣誓，多數黨與議長人選底定。多數州的新任州長也在2027年1月就職，日期各州不同。

  8. 2028/11/7

    下一次總統大選

    期中選舉後，下一次全國性選舉。

投票所關閉時間與台灣時間對照

括號為該州本次有的選舉。多個州橫跨兩個時區，部分地區關閉時間較晚，實際以各州選務機關公告為準。

台灣時間 11/4美東 11/3投票所關閉的州
07:0018:00印第安納、肯塔基（東部地區）
08:0019:00喬治亞（參議員、州長）、維吉尼亞（參議員）、南卡羅來納（參議員、州長）、佛蒙特（州長）、佛羅里達（參議員特別選舉、州長；多數地區）
08:3019:30北卡羅來納（參議員）、俄亥俄（參議員特別選舉、州長）、西維吉尼亞（參議員）
09:0020:00賓州（州長）、密西根（參議員、州長）、新罕布夏（參議員、州長）、緬因（參議員、州長）、德州（參議員、州長）、伊利諾、麻州、紐澤西、康乃狄克、馬里蘭、阿拉巴馬、田納西等
10:0021:00明尼蘇達（參議員、州長）、威斯康辛（州長）、亞利桑那（州長）、科羅拉多（參議員、州長）、新墨西哥、紐約、內布拉斯加、懷俄明、路易斯安那
11:0022:00愛荷華（參議員、州長）、內華達（州長）、蒙大拿、猶他
12:0023:00加州（州長）、奧勒岡、華盛頓
13:0024:00阿拉斯加、夏威夷

常見QA

期中選舉多久舉行一次？為什麼選在週二？

每4年一次，固定在總統任期的正中間。選舉日依法訂在11月第一個週一之後的週二，一般認為源自19世紀農業社會，避開週日禮拜與農忙時間。今年是11月3日。

台灣什麼時候能看到結果？

美東11月3日下午6時起投票所陸續關閉，對應台灣11月4日（三）上午7時起。眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現；加州等州計票較慢，接近的席次可能要等數日到數週，參議院結果也可能因決選延後。

川普不在選票上，為什麼說這是對他的考驗？

選民常把票投給誰，視為對現任總統的評價。國會多數又決定川普的法案、預算與人事案能否順利通過，所以結果會直接影響他後兩年的施政空間。

民主黨要贏多少席才算翻盤？

依聯合新聞網報導，眾議院民主黨需淨增3席（計入一個預期可贏回的空缺）達到218席過半；參議院需淨增4席達到51席。外交關係協會估計，眾議院約20席、參議院約5席的結果仍難以預料。

參議院50比50時怎麼辦？

由副總統投下決定票。現任副總統范斯屬共和黨，所以共和黨只要保住50席就能繼續掌控參議院，民主黨則必須拿到51席。

為什麼開票這麼慢？

美國選務由各州自行辦理，郵寄選票的收件與計票規則不同。賓州、威斯康辛等州處理郵寄選票較費時；加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分選區要等2至3週才有最終結果。

選完之後，新國會什麼時候上任？

第120屆國會於2027年1月3日開議。在此之前，現任議員仍可繼續開會，這段期間稱為「跛腳國會」。

選舉結果會影響台灣嗎？

國會握有預算、立法、人事同意與對外軍售審查等權力，選後版圖會影響川普的施政空間。聯合報報導中，學者分析國會若變天，川普的外交可能更強硬。實際影響仍要看選舉結果與後續政策動向。

美國期中選舉 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國期中選舉民主黨若勝 川普關稅政策恐仍難推翻

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

罕見坦承恐敗選？川普：若民主黨贏國會 我就必須當「否決先生」

半年前就為期中敗選找後路！川普準備繞過國會施政 但有1關躲不掉

相關新聞

美期中選舉／結果何時見分曉？台灣周三上午起看開票

美國11月3日舉行期中選舉，台灣時間4日上午7時起將陸續開票。若兩黨差距明顯，當天就可能知道誰掌握國會；若勝負取決於少數膠著選區，可能等上數日，甚至拖到12月決選。

美期中選舉／為以色列吵翻天 民主黨在搖擺州鬧分裂 參院爭奪戰添變數

美國期中選舉進入最後關頭，在可能牽動參院控制權的密西根州，民主黨卻因以色列議題爆發內鬥。一名角逐參院席次、但在初選落敗的民主黨眾議員突然倒戈，支持共和黨參議員候選人，為民主黨爭奪參院控制權增添變數。黨內其他候選人抱怨，這場風波搶走媒體焦點，讓原本想談的民生問題失焦。

影／川普才離開！海湖莊園附近驚傳墜機9死 俯衝撞民宅畫面曝

法新社報導，美國佛州1日發生嚴重墜機事故，一架載有9人的小型噴射機從空中高速墜落，機頭朝下撞進住宅區，機上9人全數罹難。事發地點距離美國總統川普的海湖莊園豪宅不到11公里，而事發前1小時，川普才剛從附近機場搭乘空軍一號離開。社群平台流傳的影片顯示，飛機幾乎俯衝撞向地面，瞬間炸出巨大火球，在道路旁留下燃燒中的大坑。

美期中選舉／拚接班的范斯救得了火？共和黨若慘敗 他恐面臨更多勁敵

美國期中選舉進入倒數，副總統范斯（JD Vance）四處替共和黨拉票，同時為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。華盛頓郵報與美聯社報導指出，若共和黨失利，他的接班前景可能受衝擊，讓黨內其他競爭者有機會出頭。

半年前就為期中敗選找後路！川普準備繞過國會施政 但有1關躲不掉

美國3日即將迎來期中選舉，路透引述白宮官員及兩名知情人士透露，美國總統川普政府4月起就一直在為共和黨可能敗選做準備，盤點可繞過國會批准、直接在移民、關稅、住房成本及聯邦支出等領域採取的行政措施。即使民主黨奪下國會控制權，得以阻擋法案、人事任命及限制政府支出，川普仍可運用行政權力施政、行使否決權反制，但唯獨國會調查難以迴避，白宮已提前部署因應。

罕見坦承恐敗選？川普：若民主黨贏國會 我就必須當「否決先生」

美國總統川普表示，如果民主黨在周二舉行的期中選舉中贏得國會多數席次，他可能就必須成為「否決先生」（Mr. Veto）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。