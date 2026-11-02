美期中選舉將至 拉美裔選民對川普態度轉變

兩年前，努涅斯曾頂著酷熱，在美國亞利桑那州挨家挨戶替川普競選總統拉票。時隔兩年，他立場已變，不會在這個月3日的期中選舉把票投給川普背書的候選人。

法新社報導，22歲、有墨西哥血統的努涅斯（Fernando Nunez）說：「川普（Donald Trump）背叛了我們。他的態度整個180度大轉彎。」

努涅斯過去之所以支持川普，是因為這位億萬富豪曾承諾降低物價、結束國際戰爭，並公開已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的所有調查檔案。

如今，政府處理艾普斯坦案缺乏透明度，以及對伊朗開戰導致汽油價格上漲、推升整體通膨，都令他憤怒不已。

● 物價飆漲與強硬掃蕩 挺川熱情降溫

擔任業務代表的努涅斯表示，自己月入1600美元（約新台幣5.1萬元）。他抱怨：「汽油、保險、食物，什麼都漲，比以往任何時候都貴。」

他並表示，自己將於3日投票支持無黨籍候選人，不選共和黨或民主黨候選人。

努涅斯居住的尤馬郡（Yuma County），正是美國拉美裔社群政治傾向右轉的縮影。2024年，川普在這個美國西南部、與墨西哥接壤的地區，以20個百分點的差距勝出。

在幾乎全為拉美裔的農業小鎮薩默頓（Somerton），2024年也有約40%居民投給川普。

偏左派的鎮長安納亞（Gerardo Anaya）認為，居民當時是對拜登（Joe Biden）任內失控的通膨，以及每天數以千計移民湧入感到不滿。他說，當時選民純粹是對拜登政府投下反對票，但如今選擇川普的人正「猛然驚醒」。

努涅斯對川普態度的轉變，也反映出亞利桑那州部分拉美裔選民的政治傾向變化。根據亞利桑那州新聞機構「克朗凱新聞」（Cronkite News）報導，隨著川普施政滿意度下滑，拉美裔選民對共和黨的支持自2024年以來逐漸減弱。

民調顯示，川普在拉美裔選民中的滿意度，已從2025年初重返白宮時的38%，降至期中選舉前的24%；即使在2024年投給他的拉美裔選民中，滿意度也從93%降至57%。

根據亞利桑那州選區重劃委員會資料，拉美裔占全州合格選民的23%。環球電視台（Univision）調查顯示，該州拉美裔登記選民中雖有42%認同民主黨、18%認同共和黨，但有多達41%自認為無黨派。

亞利桑那大學政府與公共政策學院副教授桑傑士（Lisa Sanchez）指出，拉美裔選民較可能在不同選舉中分別支持不同政黨的候選人，因此是競爭激烈選舉中的重要爭取對象。

她並表示，川普強硬的移民政策使許多西語系國家後裔選民與他漸行漸遠，而經濟疑慮也是影響選民的重要因素。

儘管邊境移民人數已大幅減少，薩默頓一名不具名墨西哥裔園丁表示，他無法接受全美各地強硬的大規模移民掃蕩行動，其中部分行動導致沒有犯罪紀錄的移民遭到遣返。他直指川普「就是個種族歧視者」，並打算在本次選舉棄權。

經營美髮沙龍的桑契斯（Jaime Sanchez）當初支持川普，是因為認同他反對墮胎及維護家庭價值的立場，但他如今對政府移民政策感到不安，擔心守法成年人遭遣返，導致與在美國出生的子女分離。他坦言仍未決定支持哪一方。

亞利桑那大學政府與公共政策學院教授克拉（Samara Klar）指出，總統所屬政黨通常會在期中選舉流失國會席次，而川普處於歷史低檔的施政滿意度，可能使這種情況比往常更加明顯。

她說，生活成本、汽油價格及整體經濟是選民關注的重點，也正是這些問題加深選民對共和黨的不滿，促使部分選民重新轉向民主黨。

● 投下抗議票 長遠趨勢仍看好共和黨

不過，對川普的不滿未必會完全轉化為對民主黨的支持。

鄰近聖路易斯（San Luis）的福音派牧師卡斯楚（Jose Manuel Castro）指出，許多選民對川普感到不滿，預期教友這次會投下抗議票。

不過，他認為，長期而言，宗教信仰較深的拉美裔選民轉向共和黨的趨勢才剛開始，因為不少人對美國左派倡議墮胎及跨性別者權利感到不自在。