美期中選舉密西根州參院戰 民主黨女議員倒戈挺共和黨

美國密西根州民主黨籍女議員史蒂文斯今天與黨內立場大唱反調，公開支持共和黨籍參議員候選人羅傑斯；羅傑斯的對手則是民主黨進步派候選人塞德。

法新社報導，距離11月3日期中選舉僅剩2天，民主黨內部派系分歧再度公開浮上檯面。密州聯邦眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）今天表示，自己將支持共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）。她雖獲民主黨建制派力挺，仍在8月激烈的初選中敗給塞德（Abdul El-Sayed）。

史蒂文斯告訴記者，「大家都知道，這次選情相當膠著，但塞德已經明確表示，他的競選團隊不歡迎我。」

民主黨正力圖在期中選舉中，從共和黨手中奪回國會兩院控制權，密州這場選戰是可能助其翻轉參院的關鍵戰役。

史蒂文斯今天的聲明凸顯民主黨內部的分歧。左翼候選人經常在重大議題上與民主黨主流建制派發生衝突。

近來塞德的全國聲望逐漸上升，他曾多次公開批評美國與以色列的同盟關係，並呼籲停止對以軍售。

塞德今天表示，史蒂文斯宣布支持羅傑斯一事並未讓他感到困擾。若他當選，將成為美國史上首位穆斯林聯邦參議員。

塞德表示，「說到底，我其實不會去想史蒂文斯。我想到的是另外999萬9998人，也就是除了那兩個人以外的所有人，因為比起政治操作，我更關心政策本身。」他所指的兩人就是史蒂文斯與羅傑斯。

史蒂文斯倒戈後，民主黨內也出現對她的強烈抨擊。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）形容史蒂文斯的舉動是「可恥的背叛」；密州民主黨黑人黨團主席也批評，她「暴露了背叛者的真面目」，且她已經迷失方向。

美國總統川普則大讚史蒂文斯的「勇氣」，並在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文稱，史蒂文斯「說出了很少有人願意說的話。」

近期的多數民調顯示，塞德的支持度小幅領先羅傑斯。