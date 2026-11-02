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美期中選舉／拚接班的范斯救得了火？共和黨若慘敗 他恐面臨更多勁敵

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國副總統范斯積極替共和黨拉票，也為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。圖為他10月22日在內布拉斯加州北普拉特造勢時演說。法新社
美國副總統范斯積極替共和黨拉票，也為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。圖為他10月22日在內布拉斯加州北普拉特造勢時演說。法新社

美國期中選舉進入倒數，副總統范斯（JD Vance）四處替共和黨拉票，同時為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。華盛頓郵報與美聯社報導指出，若共和黨失利，他的接班前景可能受衝擊，讓黨內其他競爭者有機會出頭。

范斯上月在內布拉斯加州造勢時，一名婦女突然身體不適。他暫停演說，請隨行的白宮醫師救治，帶領群眾禱告，再走下舞台探視。等他重回台上，支持者高喊「48」，挺他競選美國第48任總統。

面對類似呼聲，他先前在亞特蘭大回應表示，「先顧好2026年」。

根據華郵，自9月共和黨期中大會以來，范斯已主持17場造勢活動。這些行程讓他練習應付抗議與突發狀況，也與原本不熟悉的黨內人士建立關係。他仍表示尚未決定是否參選總統，但助選讓他有機會建立個人政治形象。

共和黨選情低迷，范斯正投入更多時間替共和黨優勢州的保守派候選人助選。他的盟友認為，這些人比傳統搖擺選區的溫和派，更可能在未來總統初選回報他的支持。他擔任共和黨全國委員會財務主席、替黨募款的經歷，也被盟友視為政治資產。

不過，范斯仍然必須在川普的巨大身影下尋找自己的位置。華郵指出，他避免批評川普政策，卻比他更願意承認選民的不滿。川普宣稱美國進入經濟黃金時代，范斯則承認，降低居住成本、油價等生活負擔，仍有更多工作要做；談到伊朗戰爭，他也承認共和黨內外都有反戰選民。范斯身邊人士將這些差異形容為風格不同。

若共和黨敗選，范斯能否避開政治衝擊？一名范斯盟友說，若選得比預期好，功勞歸川普；若慘敗，也不該算在范斯頭上。然而，根據華郵，兩黨批評者仍可能把重大失利解讀為選民希望告別川普與范斯政府。

美聯社指出，范斯面對的挑戰之一，是延續川普的選民聯盟。川普已成為共和黨最強的凝聚力量，並擴大共和黨在勞工階層的支持基礎，也爭取到部分拉丁裔、非裔與年輕選民。

共和黨策略師David Urban表示，他正觀察這個選民聯盟能否撐過期中選舉。如果這些人因經濟或戰爭失望而不出來投票，共和黨下一位掌旗者該由誰擔任，就會出現更多變數。

共和黨選得不好，范斯與國務卿盧比歐（Marco Rubio）的接班行情都可能受挫，替參議員克魯茲（Ted Cruz）、佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）等人打開空間。

但即使川普政治受傷，他仍將在黨內與下一場總統提名戰中占有重要地位。川普今夏曾私下向金主表示「我們需要讓范斯當選」，公開場合卻一再拒絕正式背書，稱現在談這件事還太早。

范斯 共和黨 期中選舉

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