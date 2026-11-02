半年前就為期中敗選找後路！川普準備繞過國會施政 但有1關躲不掉

美國3日即將迎來期中選舉，路透引述白宮官員及兩名知情人士透露，美國總統川普政府4月起就一直在為共和黨可能敗選做準備，盤點可繞過國會批准、直接在移民、關稅、住房成本及聯邦支出等領域採取的行政措施。即使民主黨奪下國會控制權，得以阻擋法案、人事任命及限制政府支出，川普仍可運用行政權力施政、行使否決權反制，但唯獨國會調查難以迴避，白宮已提前部署因應。

川普1日受訪紐約郵報Podcast節目「Pod Force One」不諱言，若共和黨失去國會控制權，他預期將行使否決權一、兩個月。他說：「我大概會變成『否決先生』，等時候到了大概才會與民主黨達成協議。」

目前共和黨在眾議院以218席對214席、參議院以53席對47席掌握微弱多數優勢。民主黨只要在眾議院淨增加4席，就能奪回控制權。民調顯示，民主黨較有希望拿下眾議院，參議院選情則仍難以預測。川普近期積極在全美造勢，力保共和黨國會多數地位，但白宮幕僚私下早已為2027年可能出現的政治變局預作準備。

知情人士透露，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、管理及預算局局長伏特（Russell Vought）等高階官員，自4月起便與白宮法律顧問辦公室合作，研究川普能透過行政權自行推動哪些政策，以及如何應對司法挑戰。

川普政府研擬新措施 涵蓋關稅、簽證及住房政策

白宮目前考慮的行政措施包括對進口關鍵礦物及風力發電機徵收新關稅、收緊國際學生及臨時外籍勞工簽證規定，以及降低住房與建築成本。伏特也正研究如何運用國會已核准的預算推動政策，並計畫修改聯邦補助款規定，讓政治任命官員對資金分配擁有更大決定權。

事實上，川普2025年1月重返白宮以來，便積極運用行政權力實施大規模關稅、加強移民執法、縮減聯邦政府人力，甚至在未經國會批准的情況下推動對伊朗戰爭等外交政策。無黨派政治分析機構「Inside Elections」編輯岡薩雷斯（Nathan Gonzales）認為，即使民主黨取得國會多數席次，川普仍會繼續透過行政權力施政。

民主黨若掌控國會 能怎麼阻擋川普？

若民主黨掌握參議院，將能阻擋川普提名的聯邦法官、行政部門高階官員，甚至最高法院大法官人選。民主黨也能拒絕通過川普支持的法案、限制政府支出，但川普同樣可以否決民主黨推動的立法，而民主黨不太可能取得足夠票數推翻否決。

此外，川普過去多次宣布國家緊急狀態，擴大無須國會立法便能採取行動的權力。雖然國會可以投票終止緊急狀態，但川普仍可否決，屆時必須參眾兩院各有三分之二多數支持才能推翻。至於超越法律授權的行政措施，則可能遭法院阻擋，白宮也正準備相關法律辯護。

唯獨國會調查躲不掉 白宮提前部署

川普無法單靠行政權力避開的威脅，是民主黨主導的國會調查。

路透先前披露，眾議院民主黨高層已討論，若奪回控制權，將透過聽證會、傳票及文件調閱，調查川普是否曾濫用總統權力，為自己、盟友或政治金主謀取利益。

3名知情人士證實，白宮律師已向政治任命官員及各機關主管說明如何處理傳票及文件要求，並提醒謹慎留下書面紀錄。此外，白宮也尋求司法部提出法律意見，希望讓川普能援引「行政特權」（executive privilege），避免他與私人顧問的通訊內容受到國會調查。

白宮則反駁共和黨可能敗選的說法，指控媒體散播不實敘事，強調政府將持續推動邊境安全、治安及經濟政策。