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川普領軍共和黨力挽狂瀾 民主黨期中選舉聲勢看漲

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

共和黨人今天展開最後衝刺，試圖避免在美國期中選舉中遭遇預期的慘敗。民主黨人則積極爭取拿下國會控制權，對總統川普前所未有的權力追求進行首次政治制衡。

法新社報導，民調顯示，民主黨幾乎確定會在3日的投票中從共和黨手中奪回眾議院的多數席次，且同時有機會贏得參議院。

然而，川普過去10年屢屢打破政治常規，加上他第2個總統任期至今兩年來，行事橫衝直撞、無視各項政治慣例，民主黨人仍然感到不安。

民主黨籍聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，以「既樂觀又忐忑」形容目前的氣氛。

密西根州民主黨內今天爆發嚴重分裂，進一步加深民主黨人的不安。密西根州是選情關鍵的搖擺州，一名民主黨籍聯邦眾議員倒戈，表態支持共和黨籍候選人羅傑斯（Mike Rogers），對抗民主黨候選人塞德（Abdul El-Sayed）。

然而，分析人士普遍認為，民主黨聲勢正持續攀升。

川普率領共和黨展開最後一博，在愛荷華州和堪薩斯州為候選人造勢。然而在正常情況下，共和黨在這些州應能穩操勝券，根本不需要總統親自助陣。

除了大肆渲染民主黨將使美國走向共產主義的說法，川普還開出支票，承諾如果共和黨勝選，將向全美國民每人發放5000美元（約新台幣16.3萬元）。

川普在愛荷華州向群眾表示：「我們會贏。」他將民主黨人形容為「極端且危險的激進分子」，聲稱他們將「竊取你們的財富」，並放任移民進來「洗劫、強暴和掠奪」。

但民調顯示，美國民眾對川普破壞力十足的執政模式已失去耐性。

國家廣播公司新聞網（NBC News）今天公布的民調顯示，60%的受訪者不認同川普的施政表現，尤其不滿物價居高不下，而持續8個月、目前陷入僵局的伊朗戰爭更使情況雪上加霜。

共和黨 川普 民主黨

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