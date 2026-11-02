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佛州小飛機墜毀 機上9人全數罹難

中央社／ 佛羅里達州西棕櫚灘1日綜合外電報導

美國官員表示，一架里爾60型飛機今天在佛羅里達州南部一處住宅區墜毀，機上9人全數罹難。這架飛機從德州奧斯汀（Austin）起飛，原定飛往巴哈馬。

法新社報導，運輸部長達菲（Sean Duffy）在聲明中表示：「今天發生在佛羅里達州棕櫚灘郡（PalmBeach County）的墜機事故是一起駭人悲劇。」總統川普的度假住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）也位在這個郡。

美聯社報導，這架載有9人的里爾60型（Learjet60）噴射機先是俯衝而下，隨後化為巨大火球。飛機似乎驚險避開民宅，最終墜毀在一條繁忙道路旁，在路面撞出一個巨大的烈火坑洞。

民眾在車內拍攝的影片記錄下飛機從天而降、撞向道路附近並且爆炸的駭人瞬間。濃濃黑煙籠罩墜機現場。坑洞周圍散落的柏油路碎塊間竄出火焰，民眾在附近徘徊，對墜機地點距離民宅僅數英尺、距離行經車輛僅數英寸感到震驚。

飛機 Austin 德州

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