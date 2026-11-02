阿拉斯加州參議員選戰撞名風波 川普政府提起訴訟遭駁回

美國總統川普政府試圖阻撓民主黨候選人在期中選舉中贏得阿拉斯加州聯邦參議員席次，提起一項極不尋常的訴訟，今天遭到聯邦法官駁回。

法新社報導，法官駁回訴訟，表示訴求在實務上不可行。

司法部提起訴訟，要求若現任共和黨籍參議員蘇利文（Dan S. Sullivan）於3日敗選，應阻止認證選舉結果，因為民主黨涉嫌合謀招募同名候選人小蘇利文（Daniel J. Sullivan Jr.）瓜分其選票。

川普表示，他親自下令採取這項法律行動。由於外界原本就憂心共和黨將在爭奪國會控制權的期中選舉中就敗選結果提出異議，這項法律動作已在政壇敲響警鐘。民主黨力拚取得參議院多數席次，但是面臨艱鉅挑戰，阿拉斯加州是民主黨力圖翻轉共和黨席次的州之一。

根據川普說法及訴狀內容，阿拉斯加州民主黨候選人佩爾托拉（Mary Peltola）安插也叫蘇利文的候選人參選，試圖混淆原本打算投給現任參議員蘇利文的選民，藉此謀取不公平的競爭優勢。

法官葛利生（Sharon Gleason）在裁定書中表示，強烈不贊同在選前臨時大幅更改選舉規則。

佩爾托拉否認刻意找來另一名蘇利文參選。