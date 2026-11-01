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川普前首席策士：共和黨選後恐爆內戰 保住眾院是「奇蹟」

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
川普前首席策士班農預言，共和黨在本屆期中選舉若能保住眾院，堪稱「奇蹟」，而投票日後隔天，該黨就將立刻陷入一場關於未來走向的「內戰」。　法新社
川普前首席策士班農預言，共和黨在本屆期中選舉若能保住眾院，堪稱「奇蹟」，而投票日後隔天，該黨就將立刻陷入一場關於未來走向的「內戰」。　法新社

前白宮首席策士班農（Steve Bannon）預言，共和黨將在本周二（3日）期中選舉投票日後隔天，陷入一場關於黨內未來走向的「內戰」。

他預測，如果川普重新對伊朗啟動大規模作戰，「人們會抓狂」，而班農說他自己將帶頭反對。他並預言，在期中選舉後、到新一屆議員就職前這段「跛鴨會期」，情勢可能會非常殘酷。

班農說，接下來會看到共和黨為了以色列、伊朗、移民政策如何改革聯邦官僚體系（即川普陣營所稱「深層政府」）等議題，爆發激烈的路線和權力之爭，「而2027年的新領導格局也將逐漸成形」， 「這就是為什麼我一直說，嘿，這不會在六個月內發生，周三就會見到了」。

他補充：「2028年大選尚未有明顯的領先者」，因此「我們將面臨一場內戰」。

班農說，自己一度認為「藍色海嘯」會徹底擊垮共和黨，「川普當時毫無鬥志」，而且「沒有戰略，基本盤也十分沮喪」。

但現在，川普為重新激發其支持者的熱情所做的努力，讓他備受鼓舞，包括最近一次前往阿拉斯加州瓦西拉、亞利桑那州布爾黑德城和蒙大拿州卡利斯佩爾等小鎮的競選之旅。

但共和黨內已出現不安的跡象。共和黨在參議院的多數席位，去年還似乎牢不可破，而如今民調顯示，民主黨可能奪回參議院的控制權。

班農認為，共和黨能夠保住參議院的控制權，但他對喬治亞、北卡、愛阿華、堪薩斯和俄亥俄這些州的選情「非常擔憂」。他警告，俄亥俄州的選戰可能「徹底崩盤」，因為州長候選人拉馬斯瓦米的爭議性，正在拖垮所有人。

共和黨的大本營德州，民調結果也令人擔憂。川普支持的候選人帕克斯頓與民主黨候選人塔拉里科，支持率不相上下，儘管德州上一次選出民主黨參議員已是38年前的事。

班農承認，如果共和黨能保住眾院，那將是一個「奇蹟」，但他堅持這「仍然是可能的」，「現在關鍵在於投票率」， 「但氣氛比八周前好多了」。

川普 共和黨 眾院

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