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川普談間諜案疑雲 黃仁勳任白宮顧問有雜音
輝達執行長黃仁勳據傳成為北京情報行動的目標、被疑似為中國大陸情報人員的人士接近。對此美國總統川普表示，將密切檢討此事，若發現不利證據，黃仁勳或許無法繼續擔任白宮的科技顧問。
川普10月31日在佛州海湖莊園表示，「我很尊敬黃仁勳，不清楚詳情，希望他沒事。（黃仁勳）是優秀的傑出人士，我們想保護傑出人士」，「我們會詳細檢視此事」。
他被追問黃仁勳能否繼續擔任總統科學與科技顧問時，回應「我會說答案應該肯定的，除非發現相反的證據。我一直覺得黃仁勳誠實正直，但這起事件非常複雜」。
此前，紐約時報報導，美國當局已調查新加坡Megaspeed主管黃樂是否為中國大陸情報人員，涉嫌向北京傳遞情報，並且試圖與黃仁勳建立密切關係，協助中國大陸取得先進人工智慧（AI）晶片。黃樂和黃仁勳曾被拍到與其他AI產業主管同桌的畫面。
黃仁勳上周表示，他和黃樂、以及輝達與Megaspeed高管之間的往來完全正常，「我們的關係、我們的互動都和Megaspeed有關，完全正常，沒有不尋常的地方」，美國政府也未告知他關於黃樂的嫌疑。
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