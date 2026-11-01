聽新聞
0:00 / 0:00
川普若輸期中選舉 路透：白宮規劃不靠國會施政路徑
根據一位白宮官員和兩名知情人士說法，白宮數個月來一直為民主黨可能贏得期中選舉重掌國會做準備，他們擬定計畫，以便透過行政權力繼續推進美國總統川普的議程之重要部分。
路透社報導，這3位匿名消息人士指出，此事涉及的高層官員包括白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）與白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長伏特（Russell Vought）等人。
這些高層官員從4月以來一直與白宮法律顧問辦公室合作，盤點川普可在未獲國會批准之下，於移民、關稅、住房成本和聯邦支出等層面推動哪些行政作為。
匿名的白宮官員表示，白宮法律顧問夏夫（Will Scharf）及其團隊也正研究「川普依法能自行採取哪些措施、在哪些方面可以挑戰其權力限制，還有如何於法庭上為這些決定辯護」。
期中選舉於11月3日進行，若民主黨拿下國會，將有權調查總統、阻撓立法並限制川普的支出優先事項，但川普仍會保有在貿易、外交政策及聯邦官僚體系的廣泛行政權。
民主黨需要在美國聯邦眾議院與聯邦參議院都淨增4席，才能推翻共和黨目前於兩院掌握的微弱多數。
民調顯示民主黨可望贏得眾議院，但參議院選情仍難以預測。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。