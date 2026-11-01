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川普若輸期中選舉 路透：白宮規劃不靠國會施政路徑

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
根據一位白宮官員和兩名知情人士說法，白宮數個月來一直為民主黨可能贏得期中選舉重掌國會做準備，他們擬定計畫，以便透過行政權力繼續推進美國總統川普的議程之重要部分。圖為川普在安德魯聯合基地接受媒體採訪。路透
根據一位白宮官員和兩名知情人士說法，白宮數個月來一直為民主黨可能贏得期中選舉重掌國會做準備，他們擬定計畫，以便透過行政權力繼續推進美國總統川普的議程之重要部分。圖為川普在安德魯聯合基地接受媒體採訪。路透

根據一位白宮官員和兩名知情人士說法，白宮數個月來一直為民主黨可能贏得期中選舉重掌國會做準備，他們擬定計畫，以便透過行政權力繼續推進美國總統川普的議程之重要部分。

路透社報導，這3位匿名消息人士指出，此事涉及的高層官員包括白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）與白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長伏特（Russell Vought）等人。

這些高層官員從4月以來一直與白宮法律顧問辦公室合作，盤點川普可在未獲國會批准之下，於移民、關稅、住房成本和聯邦支出等層面推動哪些行政作為。

匿名的白宮官員表示，白宮法律顧問夏夫（Will Scharf）及其團隊也正研究「川普依法能自行採取哪些措施、在哪些方面可以挑戰其權力限制，還有如何於法庭上為這些決定辯護」。

期中選舉於11月3日進行，若民主黨拿下國會，將有權調查總統、阻撓立法並限制川普的支出優先事項，但川普仍會保有在貿易、外交政策及聯邦官僚體系的廣泛行政權。

民主黨需要在美國聯邦眾議院與聯邦參議院都淨增4席，才能推翻共和黨目前於兩院掌握的微弱多數。

民調顯示民主黨可望贏得眾議院，但參議院選情仍難以預測。

川普 白宮 路透 美國期中選舉

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