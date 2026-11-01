美期中選舉後民主黨若掌控國會 葛來儀：六項保證法制化可望推進

美國3日將舉行期中選舉，南華早報報導，學者葛來儀分析，選後民主黨若掌控美國國會兩院，「對台六項保證法案」（Six Assurances to Taiwan Act）可能獲得推進的動力。

美國與中國在1982年簽署涉及對台軍售的「八一七公報」，為減少對台衝擊，時任美國總統雷根委由美國在台協會台北辦事處處長李潔明（James Lilley）等人向時任總統蔣經國提出「六項保證」，其中一項為「未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見」。

今年初，美國總統川普曾表示，正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，被質疑與六項保證精神相悖。

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」民主黨首席議員肯納（Ro Khanna）當時指出，與「台灣關係法」不同，六項保證尚未被正式寫入法律。美國國會正在推動立法，以將這些具穩定性的原則正式法制化。

如今美國將迎來決定國會控制權歸屬的期中選舉，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，民主黨若勝選，可能藉由掌控國防授權及支出程序，乃至參議院的議程，在對台政策方面擴大影響力。

她說，這可能使民主黨人得以推動對政府的要求，包括交付之前已核准的武器、通知新軍售案、運用台灣安全援助經費及通報延宕情況，以及要求說明暫停軍售或對軍售附加條件的理由。

葛來儀表示：「如果民主黨掌控國會兩院，可能會推動立法，對行政部門的政策設下限制。例如，屆時可能會有動力去通過跨黨派議員共同連署的『對台六項保證法案』。」

除了台灣議題，南早引述的分析家還說，科技、貿易、人工智慧（AI）及關稅等議題，也可能成為選後國會檢視美中往來的焦點。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）「約翰桑頓中國中心」（John L. Thornton China Center）研究員陳凱欣（Kyle Chan）預測，若民主黨掌控國會，可能在AI與科技議題上採取雙管齊下的策略，一方面試圖防堵出口管制漏洞，推動「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）等法案，另一方面與中國建立更多AI領域的溝通管道。

國際危機組織（International Crisis Group）美中關係高級研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）則認為，若民主黨贏回國會其中一院或兩院，會更有動力推動美中在AI領域的合作。

關稅方面，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）國際經濟事務主席李浦斯基（Josh Lipsky）表示，民主黨已矢言取得國會控制權後，將設法限制川普的關稅措施，但部分對中關稅仍可能保留。

他說：「看看（前總統拜登）對中國電動車課徵的100%關稅，對吧？那避免歐洲現在經歷的事在我國市場出現，也就是廉價中國電動車湧入。」

另外，若民主黨取得多數席次，肯納將有機會接替共和黨籍的穆勒納爾（John Moolenaar），成為美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會的主席。

國際危機組織的韋恩認為，若肯納出任主席，可能將委員會帶往「更有成效的方向」，肯納清楚認識中國對美國國家利益構成的種種挑戰。

韋恩也主張，美國國會對中政策的整體方向不太可能出現重大改變，但多項因素交互作用，可能讓民主黨有更大的政治空間，挑戰政府的對中政策。