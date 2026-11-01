美國期中選舉最後衝刺！川普赴農業帶2紅州拉抬選情

美國期中選舉即將於兩天後登場，選舉結果將決定國會掌控權。美國總統川普今天重返造勢舞台，前往愛荷華州及堪薩斯州助選。

路透社報導，愛荷華州及堪薩斯州皆位於美國農業帶（Farm Belt），傾向支持共和黨，都有共和黨籍參議員面臨席次保衛戰。

川普於2024年在愛荷華州以兩位數差距勝出，但民調顯示，民主黨候選人在該州多場選舉中，已與共和黨候選人支持度不相上下，甚至取得領先。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調，川普在農村選民中的施政滿意度於10月跌至45%新低。

堪薩斯州自1932年以來未曾選出民主黨籍參議員，這次選情也出乎意料地激烈。

美國11月3日將舉行期中選舉，將改選參院35席及眾院全部435席。共和黨目前在參院以53席對47席占多數，在眾院也握有微幅席次優勢。

共和黨若失去參眾兩院其中一院，民主黨將有機會阻撓川普任期最後兩年的政策議程，並對其政府發動調查。迄今，共和黨掌控的國會多數席次大多配合川普政府。