否認與艾普斯坦關聯…川普二度控告華爾街日報 美國法院駁回敗訴

華爾街日報因報導美國總統川普與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，遭川普提告誹謗。美國法院今天駁回川普第二度對該報提出的訴訟，且不得再行提告。

路透社報導，美國佛州南區聯邦地區法院認定，川普再次未能證明對方具有實際惡意，這是公眾人物提出誹謗訴訟的必備要件。

佛州南區聯邦地區法院法官蓋爾斯（Darrin P. Gayles）寫道：「與他第一次嘗試一樣，他這次仍然失敗。」

蓋爾斯強調，華爾街日報（The Wall Street Journal）進行了「審慎且詳盡的調查」，記者也在文章刊出前，設法尋求川普及其他官員置評。

蓋爾斯寫道：「修正後的訴狀徒勞掙扎，試圖捏造調查過程中的缺失。」

川普的律師主張，在川普否認與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關聯後，華爾街日報就應撤下該篇報導。

蓋爾斯寫道：「實際惡意的法律標準並非如此，而且這種主張違反美國憲法第一修正案。」

川普先前已重新提起這起訴訟，要求至少100億美元的損害賠償。法院今天駁回該訴訟且不得再行提告，意味這起案件不能再次提交法院審理。