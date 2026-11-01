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川普萬聖節扮「他」超好認！首談黃仁勳捲間諜案 恐被踢出總統委員會

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川普萬聖節扮「他」超好認！首談黃仁勳捲間諜案 恐被踢出總統委員會

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普10月31日出席自家豪宅海湖莊園舉辦的萬聖節派對，他以一身招牌西裝搭配紅領帶現身，自豪稱今年裝扮成自己。美聯社
美國總統川普10月31日出席自家豪宅海湖莊園舉辦的萬聖節派對，他以一身招牌西裝搭配紅領帶現身，自豪稱今年裝扮成自己。美聯社

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳近日被爆出遭中國女間諜黃樂接近，疑似成為北京情報行動的目標。美國總統川普10月31日首度回應這起風波，表示將展開仔細調查，未排除若發現不利情況，黃仁勳可能無法繼續擔任白宮科學與技術顧問委員會成員。

川普10月31日晚間在佛羅里達州海湖莊園舉辦奢華萬聖節派對，數百名賓客盛裝出席，唯獨川普穿著招牌深藍色西裝、打著紅色領帶現身，扮成一個讓所有人一眼就能認出的人物。他解釋：「這些有錢人花了9個小時打扮，我只有10分鐘，所以我就扮成唐納．川普。」

川普在派對上受訪首度回應黃仁勳遭中國間諜鎖定的報導，他表示：「我非常尊重他，我喜歡他。我們希望一切都沒問題。我們會調查，會非常仔細地調查。」

當記者追問黃仁勳是否會繼續擔任總統科學與技術顧問委員會成員，川普回應：「我希望可以這麼說，除非我們發現相反的情況。」他強調：「我一直認為黃仁勳為人正派、做事光明磊落，但這起事件涉及非常複雜的問題。」

紐時10月29日獨家披露，美國情報機構發現，中國籍女商人黃樂（Huang Le）與黃仁勳關係密切，並認定她曾向北京傳遞情報。黃樂曾任新加坡資料中心公司Megaspeed的高階主管，美方也懷疑她涉嫌協助中國取得受到出口管制的輝達先進晶片。川普據報早在約一年前便獲知相關情報，但當時並未採取行動。輝達則強調，黃仁勳與黃樂的往來屬於正常商業接觸，並未向她提供敏感商業機密或涉及國家安全的資訊。

至於這場萬聖節派對，海湖莊園宴會廳以奢華叢林為主題，牆壁和桌面布滿獵豹及斑馬條紋裝飾，女性賓客穿著亮片緊身衣、頭戴華麗頭飾，還有人打扮成色彩鮮豔的熱帶鳥類。現場不僅供應阿拉斯加帝王蟹，還設有魚子醬吧台，甚至出現真正的斑馬與迷你馬。

出席派對的政界人士包括美國眾議院議長強生、駐印度大使戈爾（Sergio Gor）。司法部長布蘭奇（Todd Blanche）原本也計畫穿著太空人服裝赴宴，副總統范斯則留在華府，與家人一起扮成《哈利波特》角色，他本人裝扮成鄧不利多。

川普當晚心情顯然相當愉快，不斷向記者炫耀現場的富豪賓客，笑稱：「看看我這些有錢的會員，他們花了一整天打扮。」他還指著賓客說：「這些都是華爾街最有頭有臉的人物。」

然而，這場奢華派對正值共和黨面臨11月3日期中選舉考驗之際。民調顯示，川普支持率接近歷史低點，選民對其經濟政策的不滿持續升高。

紐時與謝納學院近期民調發現，69%選民不滿川普處理生活成本的表現，65%反對他對伊朗發動戰爭，近75%不滿汽柴油價格居高不下。

儘管共和黨可能在期中選舉遭遇挫敗，川普仍顯得信心十足。他在派對上告訴記者：「我感覺非常好，我覺得我們表現得很好。這個國家從來沒有像現在這麼好過。」

海湖莊園宴會廳10月31日舉辦萬聖節派對，以奢華叢林為主題，邀集數百賓客。現場供應阿拉斯加帝王蟹，還設有魚子醬吧台，甚至出現真正的斑馬與迷你馬。法新社
海湖莊園宴會廳10月31日舉辦萬聖節派對，以奢華叢林為主題，邀集數百賓客。現場供應阿拉斯加帝王蟹，還設有魚子醬吧台，甚至出現真正的斑馬與迷你馬。法新社

美國總統川普10月31日在佛羅里達州海湖莊園舉辦萬聖節派對，盛裝打扮的賓客合影留念。法新社
美國總統川普10月31日在佛羅里達州海湖莊園舉辦萬聖節派對，盛裝打扮的賓客合影留念。法新社

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