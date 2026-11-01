中國女主管與黃仁勳關係密切疑為北京間諜 川普：會仔細了解

美國媒體報導，一名與輝達執行長黃仁勳關係密切的中國籍女高階主管被控是北京間諜。美國總統川普今天被問及此事時表示，他之前不清楚具體情況，但希望黃仁勳沒事；川普還說，會去仔細了解這件事。

「紐約時報」（The New York Times）日前獨家報導，新加坡資料中心公司Megaspeed一名女性高階主管涉嫌將輝達（NVIDIA）的先進AI晶片轉往中國。美國官員如今做出結論，認定她是中國的情報資產，向北京傳遞資訊。

據報導，這名中國籍高層名為黃樂（Huang Le，音譯），又名Alice Huang，對她的監控顯示，她與黃仁勳關係密切。大約一年前，川普（Donald Trump）聽取了這些情報調查結果的簡報，但選擇不採取任何行動。

川普今天在佛羅里達州接受媒體聯訪，根據隨行媒體團提供資訊及受訪音檔，被問及傳出美情報指一名中國籍企業主管涉嫌替中國從事間諜活動且與黃仁勳關係密切，川普回應表示，他之前不知道具體情況，但希望黃仁勳沒事。

他還說，黃仁勳「是偉大、優秀的人，我們希望保護我們傑出的人才」，提到晶片，從未有人像黃仁勳一樣。「我很尊重他，也喜歡他」。

同時，川普表示，「我們會去了解這件事，我們將非常仔細地去了解」。

媒體追問，黃仁勳是否還會繼續擔任科技顧問，川普回應表示，自己有很多顧問。「我想說『是』（他會繼續擔任顧問）」，除非有發現什麼狀況必須停止。

川普說，他向來認為黃仁勳是非常光明正大的人，但也坦言，現在處理的是很複雜的問題。

彭博（Bloomberg News）先前報導，黃仁勳受訪表示，輝達與Megaspeed高階主管的關係符合規定，且輝達已進行查核，確保Megaspeed並未將輝達的AI處理器非法運往中國。