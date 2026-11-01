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美期中選舉倒數2天！川普剩2年恐淪憤怒跛鴨 3奧步阻國會變天

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普10月31日現身在佛州自家豪宅海湖莊園，出席萬聖節派對。路透
美國總統川普10月31日現身在佛州自家豪宅海湖莊園，出席萬聖節派對。路透

美國11月3日期中選舉進入倒數，共和黨恐怕不只失去眾議院控制權，連參議院也可能失守，讓總統川普在剩餘2年任期淪為跛腳鴨總統。金融時報分析，川普恐怕不會像歷任總統一樣，在失去國會支持後尋求兩黨合作，反而可能變成「憤怒的鴨子」，不惜開槓國會，甚至可能要求眾議院議長強生阻止新科議員宣誓就職，引爆憲政危機。即使共和黨敗選，川普在外交事務上仍享有極大權限，而美中關係可能是他唯一維持既定路線的外交領域。

隨著伊朗戰爭持續、柴油價格上漲，川普支持率不斷下滑，目前甚至明顯低於共和黨整體支持度。一旦國會變天，民主黨將能透過調查、傳票及立法程序牽制川普政府，讓他剩餘的施政議程難以推動。

然而，金融時報訪問川普政府內外人士、兩黨政治人物及憲法學者後發現，幾乎沒有人相信川普會乖乖接受跛腳總統的角色。紐澤西州前共和黨籍州長克里斯蒂（Chris Christie）直言：「他更可能變成一隻憤怒的鴨子。」比起妥協，更可能選擇與國會正面衝突。

倡議團體「保護民主」（Protect Democracy）負責人巴辛（Ian Bassin）分析，川普可能透過「欺騙、干擾與否認」3種手段干預選舉，包括散播民主黨作弊的說法、恐嚇選民，以及干擾選舉程序。不過，川普先前試圖取得各州選民名冊、控制郵政署的行動，已接連遭到司法阻擋。

巴辛指，第三招是「否認選舉結果」。如果民主黨僅以些微席次優勢贏得眾議院，川普可能要求議長強生在明年1月3日以選舉結果有爭議為由，阻止部分民主黨當選人宣誓就職，讓民主黨無法取得眾議院控制權，甚至引發憲政危機。

強生最近曾宣稱，有些選舉舞弊手段隱藏太深，難以證明。不過，川普若想推翻選舉結果，仍需要共和黨內部配合，而共和黨一旦慘敗，部分黨內人士可能開始與川普保持距離。

即使失去國會控制權，川普在外交政策上仍享有廣泛權限。

民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）擔憂，川普可能更加傾向在外交事務上冒險。川普去年曾試圖與伊朗總統會談，但未獲回應，幾天後便對伊朗發動空襲，凸顯其外交政策難以預測。

不過，金融時報分析，美中關係可能是川普唯一維持既定路線的外交領域。

川普今年已與中國大陸國家主席習近平會面兩次，雙方預計11月在深圳APEC峰會、12月在美國佛州G20峰會再次碰面。若順利舉行，川普將成為首位一年內與中國領導人會面4次的美國總統。

一名前官員指出，川普非常重視與習近平的會面，但他追求美中關係穩定也可能讓其他國際問題更加複雜。例如俄羅斯總統普亭提議在深圳與川普、習近平舉行三方峰會，討論烏克蘭問題，烏克蘭總統澤倫斯基卻不會出席。

如果民主黨在期中選舉大勝，2028年共和黨總統接班人之爭也可能提前升溫。然而，川普至今對指定接班人興趣缺缺，金融時報描述，難以想像一向痛恨被稱為「輸家」的川普，在重大敗選後會變得更加溫和。

川普 憤怒 期中選舉

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