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美學者：參院為川普防線 眾院若大幅失守恐加深共和黨分歧

中央社／ 舊金山31日專電

美國期中選舉11月3日登場，攸關川普未來2年施政空間。史丹佛大學政治學教授凱恩受訪指出，對川普而言，參議院控制權是關鍵，不過共和黨若在眾議院流失大量席次，恐使該黨在邁向2028年總統大選時陷入嚴重分歧。

美國國會兩院目前由共和黨掌控。此次期中選舉，主要選情預測普遍看好民主黨奪回眾院，參院則存在較大不確定性。選前最後一個週末，美國總統川普（Donald Trump）預計赴愛荷華州與堪薩斯州，為共和黨聯邦參議員候選人站台，力保參院多數。

史丹佛大學政治學教授凱恩（Bruce E. Cain）接受中央社訪問分析，兩院之中，參院選舉結果更為關鍵。即使民主黨拿下眾院，只要共和黨繼續掌控參院，對川普而言，依舊是相當有利的局面；川普仍可推動法官任命，並在外交政策上保有較大施展空間。

凱恩也指出，民主黨若奪回眾院，仍具重要意義。川普第2任期與第1任期的最大差別，是他在2024年贏得全國普選票，並據此主張其施政獲得民意授權。若共和黨在期中選舉失去眾院，雖然川普仍保有相當大的施政空間，但上述政治論述恐將受到挑戰。

目前聯邦眾議院共435席，共和黨掌握218席、民主黨214席，另有1席無黨籍及2席空缺，共和黨以微幅優勢維持多數。此次期中選舉，眾院將進行全面改選。

凱恩進一步分析表示，期中選舉過後就要進入總統大選週期，共和黨對選舉結果的憂慮會比川普更深，若在眾院流失過多席次，恐使該黨在邁向2028大選時陷入嚴重分歧，想角逐白宮的共和黨人，即使認為川普路線傷害選情，也仍需要川普支持者的選票。

針對可能變化的席次規模，凱恩指出，「多數分析人士認為，共和黨在眾院流失的席次將少於30席，實際上可能更多；若達40席左右，就代表選民表達相當強烈不滿。」

「川普之後，我們究竟是一個什麼樣的政黨？」凱恩認為，這恐怕是共和黨未來必須面對的核心問題。這次期中選舉結果不僅會影響未來2年的政策走向，也將在很大程度上影響2028總統大選前的競逐態勢，尤其是共和黨內部的競爭。

美國選情預測網站「決策台總部」（Decision Desk HQ）持續更新的模型顯示，截至10月31日，民主黨取得眾院多數機率為83%，取得參院多數機率為63%。美國無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）指出，仍有7場參院選戰難分軒輊。

凱恩也預估，部分選戰可能因票數過於接近，引發法律爭議及重新計票，選舉當晚未必能確定勝負，可能得等上1、2週才會知道結果。

共和黨 眾院 川普

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