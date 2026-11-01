川普政府萬聖節宣傳惹議 暴力影片嘲諷遭拘移民

美國總統川普政府在萬聖節發布多段暴力風格宣傳影片，高調宣傳執法部門拘留移民並宣揚美軍擊殺外國「敵人」，引發外界廣泛譴責，認為相關內容極具侮辱性且帶有種族主義色彩。

法新社報導，主導針對無證移民展開大規模驅逐行動的美國移民暨海關執法局（ICE），在社群平台X上傳了一段長達1分鐘的短片，背景音樂搭配已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）的經典名曲「顫慄」（Thriller）。

這支影片開頭先出現一系列經典恐怖電影角色的畫面，隨後畫面切換至移民遭逮捕與拘留的場景，並配上「這名男子因涉嫌殺人遭通緝」等字幕。

與此同時，美國戰爭部（前稱國防部）也在X平台發布一段黑白短片，配文寫著「糾纏美國的敵人」。結合飛彈發射與部隊作戰畫面，並穿插川普誓言擊斃毒販的談話，以及戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）放話「誰敢殺害美國人，我們就殺誰」的強硬表態。

聯邦調查局（FBI）則發布一段動畫短片，片中將局長巴特爾（Kash Patel）繪製成諷刺漫畫形象，同樣搭配「顫慄」旋律改編歌詞，藉此宣傳當局所謂的犯罪率下降數據。

白宮與川普本人向來經常在社群媒體上發布挑釁性內容，藉此嘲諷政敵並激怒批評者。

然而，這類針對無證移民的宣傳影片，已遭到輿論普遍譴責，被批極具侮辱性且散播種族主義觀點。