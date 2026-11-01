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美選舉最後倒數 提前投票人數創高
美國11月3日期中選舉進入最後倒數階段，已有逾4,900萬人提前投票，創歷來期中選舉最高紀錄，尤其是參議員選情激烈的州，提前投票人數更是大幅攀升。
據佛羅里達大學選舉實驗室（Election Lab）的統計，截至美東時間10月30日晚間9時，已有4,956萬名選民完成提前投票，距離投票日沒剩幾天，就已超越2022年期中選舉創下的4,590萬人紀錄。
德州的增幅尤其明顯，該州今年將舉行備受關注的聯邦參、眾議員及州長選舉。德州已有逾680萬人提前投票，相較四年前同期的420萬人增加60%。
緬因州、密西根州、北卡羅萊納州及堪薩斯州的提前投票人數，也都比四年前同期增加逾30%。這些州的聯邦參議員選情也相當激烈。
以選民登記的政黨區分，民主黨占提前投票選民的43.4%，共和黨占31.6%，無黨籍及小黨選民則占24.9%。
華府官員與分析師提醒，民主黨選民在提前投票中占比較高，不代表民主黨一定能勝選。近年來，民主黨支持者明顯偏好提前投票，共和黨支持者則傾向在選舉當天親自前往投票所投票。
此外，提前投票人數增加，也不一定代表整體投票率會提高。
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