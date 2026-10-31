遭求償16億！時尚設計師詭異陳屍遊艇 六旬富豪收傳票竟脫口1句諷刺

美國紐約漢普頓（Hamptons）2025年發生一起遊艇命案，33歲愛爾蘭籍時尚設計師諾蘭（Martha Nolan-O’Slatarra）被發現陳屍在富豪杜南（Christopher Durnan）的遊艇上，家屬事後提起訴訟，求償5000萬美元（約新台幣16億元）。不過，杜南疑似躲避法律文件送達，讓調查人員耗費數周追查，直到今年10月終於找到他，沒想到他收到傳票時，竟還出言調侃「沒想到你找這麼久」。

據外媒《The Sun》報導，現年61歲的杜南因諾蘭之死遭家屬提告，但他否認有任何不當行為，目前也未因這起死亡事件遭到刑事起訴。法院文件顯示，家屬律師今年8月曾聯繫杜南的律師，希望由對方代為接收訴訟文件，但遲遲未獲後續回覆，因此家屬決定聘請私人調查人員，親自追查杜南的下落。

調查人員先後前往杜南在紐約長灘、加登城及溫德姆等地的相關住處，過程中甚至在一棟價值約200萬美元的豪宅外，發現登記在杜南名下的藍寶堅尼跑車，但屋內男子卻聲稱杜南並未住在此處，還警告若將法律文件留在門口，恐怕「只會被弄丟」。調查人員也曾多次前往另一處房產，卻始終無法找到他。

之後，調查人員將目標轉往佛羅里達州蘭塔納一棟價值約900萬美元的海濱豪宅，並在屋外發現杜南名下的勞斯萊斯及一輛紫色藍寶堅尼。儘管屋內曾亮起樓上燈光，後門也敞開，甚至能聽見狗吠聲，卻始終沒有人出面應門。調查人員多次前往仍未能找到杜南，直到10月1日，他終於從住處現身。

負責送達訴訟文件的男子扎佩拉（Bryan Zampella）隨後一路跟隨杜南約48公里，直到對方抵達佛州朱比特一處住宅，才趁機上前確認身分並交付傳票。法院文件記載，杜南確認自己身分後，竟表示「沒想到你找這麼久」，而這份訴訟文件要求他面對5000萬美元的賠償請求。

回顧這起命案，諾蘭於2025年8月5日被發現死在杜南名下的「Ripple」號遊艇上，當時遊艇停泊在漢普頓蒙托克遊艇俱樂部。據報導，她當天登船，是為了討論向自己的時尚精品店East x East投資20萬美元的可能性，沒想到最後卻發生憾事。

事發後，有人聲稱曾目擊杜南全身赤裸地沿著碼頭奔跑、呼喊求救。杜南的律師當時則解釋，他之所以脫掉衣服，是因為衣物沾滿諾蘭的嘔吐物；但家屬委任律師鮑伊曾表示，現場及驗屍過程中都沒有發現沾染污物的衣服，也沒有嘔吐物跡象。

此外，諾蘭體內曾驗出微量古柯鹼，但相關單位尚未公開她的確切死因。家屬在訴訟中指控，諾蘭生前遭到蓄意攻擊，要求杜南賠償5000萬美元。不過，相關指控尚未經法院證實，杜南也否認有任何不當行為。

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